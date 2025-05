Garbiñe Abasolo : «Sólo me proponían desnudos y sexo, por eso me hice empresaria» La ex Miss España repasa su trayectoria personal y profesional con ABC al cumplirse 40 años de su coronación

Amparo de la Gama Marbella 10/05/2025 a las 05:02h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Garbiñe Abasolo tiene 60 años y más de la mitad de su vida ha estado dedicada al mundo empresarial. Fue Miss España en 1984, pero nunca quiso limitarse al papel que otros habían decidido para ella. En una entrevista con ABC, recuerda los momentos más duros y decisivos de su trayectoria, marcada por la firmeza, la autenticidad y la lucha constante por la dignidad de la mujer en una industria que, durante años, la quiso encasillar.

«He tenido que decir muchas veces 'no' para entender de verdad lo que es un 'sí'», confiesa. Su salto a la fama a través del certamen de belleza más popular de España la expuso desde muy joven a un entorno plagado de tentaciones y propuestas indecentes: «Solo me ofrecían posar desnuda o participar en proyectos donde la mujer estaba reducida a un objeto. Por supuesto que recibí proposiciones ofensivas. Viví situaciones que me hacían llorar por dentro».

Noticias relacionadas

Garbiñe no solo fue la primera top model española con proyección internacional, sino también pionera en transformar su visibilidad en una plataforma profesional. A los 30 años fundó Thinketers, una agencia y productora con la que lleva ya otras tres décadas liderando proyectos. «Thinketers representa talento desde la estrategia y la autenticidad. No vendemos imágenes, representamos personas con valor real».

Durante la conversación, Abasolo aborda uno de los estigmas que más ha sufrido: el de la mujer bella a la que no se le reconoce inteligencia o capacidad. «Se tiende a pensar que si una mujer es guapa y ha llegado lejos, ha sido solo por su físico. Es un prejuicio profundamente injusto».

Afirma con orgullo que su empresa es un reflejo del cambio que quiere ver en el mundo profesional. «He tenido que aguantar comportamientos machistas casi a diario. Muchos hombres nos veían como si fuéramos prostitutas solo por desfilar en una pasarela».

El peso de la corona

Garbiñe habla también del certamen que la lanzó a la fama. Han pasado ya 40 años desde que fue coronada Miss España. «Eran otros tiempos. Recuerdo a compañeras como Amparo Muñoz, que renunció al título porque no aguantaba la presión. Yo la entendí perfectamente».

Mantenerse firme no fue fácil. «Yo nunca quise ser miss. Me subí a la pasarela casi sin saber lo que hacía, solo intentaba defender lo que me tocaba. Pero ese galardón, entonces, era un referente. Hoy en día nadie recuerda los nombres de las mises, y habría que analizar por qué esa figura se ha diluido tanto». A pesar de los desafíos, Garbiñe asegura haber vivido esa etapa con una mezcla de madurez y aprendizaje.

Desde Thinketers, ha construido una carrera sólida representando a figuras públicas que, como ella, buscan mostrar una imagen profesional auténtica. Una de ellas es Pilar Rubio. «Llevamos más de 20 años trabajando juntas. Pilar es mucho más que una cara bonita: es disciplinada, comprometida, cercana, generosa. Hay muchas marcas que quieren asociarse con su imagen porque representa valores reales. Y si es guapa por fuera, aún lo es más por dentro».

Familia

Pero Garbiñe no solo ha triunfado en lo profesional. También ha sabido construir una vida personal sólida y equilibrada. Lleva 30 años casada, algo poco común hoy en día. ¿El secreto? «Respeto mutuo, amor, generosidad, confianza y compartir una misma visión del mundo. Eso nos ha ayudado a superar incluso los retos más complicados, como educar a nuestros hijos».Tiene dos hijos, de 19 y 25 años, a los que ha inculcado valores como el esfuerzo, la honestidad y la humildad. «Siempre les he dicho que crean en sí mismos, pero que no se crean más que nadie. Que luchen por lo que quieren, aprendan de cada experiencia, y sepan escuchar a su entorno. Cuando ven fotos mías de antes, como modelo, se sienten orgullosos. Eso me emociona mucho pero siempre digo que ser guapa nunca ha sido suficiente. Ser valiente, sí».