Gabriela Guillén habla alto y claro sobre el nombre del hijo que espera con Bertín Osborne

Sin esperarlo, Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han convertido en el centro de todas las miradas. El 12 de julio trascendía que están esperando su primer hijo en común. Tras la publicación de la noticia, el presentador rompía su silencio a través de Beatriz Cortázar asegurando que no era un bebé buscado y que había sido un «accidente». Unas palabras que motivaron que muchos rostros conocidos alzasen su voz para criticar al cantante. La misma Mercedes Milá no dudó en calificar su reacción de «repugnante, triste y antigua».

Después de leer multitud de críticas durante estos días, ayer, Osborne publicó un vídeo en el que pedía que cesase la presión mediática a la que estaban sometidos él, Guillén y sus respectivas familias. Es más, un día antes llegó a llamar a la Policía Nacional, que se personó en su inmueble de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para pedir a los periodistas que se fueran del lugar ya que era una zona privada. También de la calle de enfrente dado que podía poner en peligro su integridad física. «Tengo la puerta de mi casa con coches que se cruzan en una carretera secundaria estrecha. Esto es muy peligroso», detalló el intérprete en la grabación, compartida en Instagram.

Además, opinó que lo que estaba acaeciendo no lo había vivido en «los 40 años que llevo en esta profesión»,. Aunque si algo le preocupa es la situación que atraviesa Gabriela: «Cuando sale de su casa hay 8 o 10 personas con micrófonos. La asaltan por la calle. Le da vergüenza salir, no sale ni a comer». Y lamenta que toda esta situación le pueda «costar una enfermedad o algo peor porque me dice que le tiemblan hasta las manos. No se puede vivir así». «Haced examen de conciencia, no se puede vivir así. No hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. A ver si, por favor, hay sensatez y nos dejáis respirar un poco», sentenció.

Petición desesperada

Pero no ha sido el único en pedir a los medios de comunicación que les dejen llevar una vida más tranquila y puedan hacer sus quehaceres con total normalidad. Guillén expresó a los medios de comunicación que hacían guardia en las puertas del domicilio donde reside que «no vamos a hablar más. Tengo que hacer cosas y no puedo. Tengo que ir a comprar, al médico, a trabajar y no puedo. Necesito tranquilidad. Lo llevo regular, estoy cansada». Además, ha desvelado que ya ha elegido el nombre que tendrá su hijo pese a que no ha querido hacer público cual es. Lo que indicaría que ya son conocedores del sexo del bebé que esperan.