Gabriela Guillén expone con crudeza el papel de Bertín Osborne con su hijo: «Solo le ha visto tres veces»

Gabriela Guillén y Bertín Osborne vuelven a llevarse mal. La paraguaya se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para aclarar ciertas cosas, y más especialmente el papel del cantante como padre. Al respecto, no pudo ser más tajante y aseguró que ... a su hijo «solo le ha visto tres veces». Eso sí, anunció un acuerdo in extremis por la manutención del pequeño después de que amenazara con demandas.

Fue el 20 de agosto de este año cuando Bertín Osborne y Gabriela Guillén posaban junto a su hijo en la portada de '¡Hola!' para protagonizar una de las exclusivas del verano. Luego se supo que habían sido fotografiados por separado y ahora se está conociendo que aquella tierna estampa familiar no era tan así.

Gabriela Guillén llegó al plató de '¡De Viernes!' entre comentarios sobre eventuales problemas económicos y con el propósito de exponer a los ojos de toda España cómo están las cosas entre ella y Bertín Osborne después de que el entorno del cantante deslizara en estas semanas que las cosas estaban normalizándose. Pues de eso nada, según el testimonio de la madre del último hijo del artista.

Sin noticias de él desde agosto

El pequeño cumplirá en las próximas semanas dos años y no tiene padre al que abrazar. Al menos, eso es lo que ha asegurado Gabriela Guillén, quien ha denunciado que Bertín Osborne no tiene ningún interés en ver a su hijo. «Solo le ha visto tres veces. Después de la portada no le ha vuelto a ver», ha dicho para empezar en su regreso a los platós.

'¡De Viernes!' emitió esta semana un adelanto de la entrevista en el que la paraguaya amenazaba a Bertín Osborne con adoptar medidas legales. «Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda», aseguraba en un vídeo difundido por el programa. Y parece que esa amenaza surtió efecto, pues el cantante se puso en contacto con Gabriela Guillén antes de que esta acudiera al programa.

«Habíamos intentado varias veces llegar a un acuerdo y hoy me ha llegado un mensaje» Gabriela Guillén

Así lo ha contado ella misma: «He hablado con él hoy, se ha puesto en contacto conmigo para hablar de lo que teníamos pendiente sobre la manutención. Habíamos intentado varias veces llegar a un acuerdo y hoy me ha llegado un mensaje». Lleva desde marzo intentado llegar a un acuerdo con él sobre la manutención.

«Lo he aceptado»

«No era una situación económica, no voy a contar las cifras, pero él dijo que eso podía y lo he aceptado. Yo no he pedido nada, he pedido lo justo para mi hijo, lo que le corresponde por derecho», ha aclarado Gabriela Guillén antes de decir: «No hay acuerdo y él no ha pagado nada, ni hay responsabilidad emocional ni de nada».

«Yo no tengo que pedir nada, él tiene que darlo, él tiene una responsabilidad» Gabriela Guillén

Para la paraguaya está siendo desolador ver la falta de interés de Bertín Orborne con su hijo, a quien está criando ella sola. «El hecho de que no se haya firmado el contrato es por falta de comunicación. Él no se ha preocupado en ningún momento. Yo no tengo que pedir nada, él tiene que darlo, él tiene una responsabilidad. Es el derecho que tiene nuestro hijo, como todo niño», ha señalado. Y se ha lamentado: «Me da pena por mi hijo porque quiero que sepa que su padre está ahí».