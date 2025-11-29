Suscribete a
Gabriela Guillén expone con crudeza el papel de Bertín Osborne con su hijo: «Solo le ha visto tres veces»

El cantante no ha vuelto a tener en sus brazos al pequeño desde la famosa portada de la revista '¡Hola!' en agosto

La paraguaya ha confesado en '¡De Viernes!' que ha llegado a un acuerdo verbal de última hora por la manutención tras amenazarle con una demanda

Gabriela Guillén amenaza a Bertín Osborne: «Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda»

Gabriela Guillén, en una imagen reciente.
Gabriela Guillén, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Gabriela Guillén y Bertín Osborne vuelven a llevarse mal. La paraguaya se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para aclarar ciertas cosas, y más especialmente el papel del cantante como padre. Al respecto, no pudo ser más tajante y aseguró que ... a su hijo «solo le ha visto tres veces». Eso sí, anunció un acuerdo in extremis por la manutención del pequeño después de que amenazara con demandas.

