Froilán, tres años en Abu Dabi: trabajo, deporte y reencuentros familiares

Dentro de pocas semanas, Froilán de Marichalar y Borbón cumplirá tres años desde su marcha a Abu Dabi, un cambio de vida que, a la vista de los resultados, le ha sentado de maravilla. El hijo de la Infanta Elena decidió en 2023 ... poner tierra de por medio con España y trasladarse al país donde se encontraba su abuelo, Don Juan Carlos, quien le animó a emprender una nueva etapa alejado de los focos mediáticos.

De hecho, en las recientemente publicadas memorias del rey emérito, dedica varias líneas a su nieto mayor, al que llama con cariño Felipe: «Es uno de mis mayores orgullos. He quitado una preocupación a Felipe y a la Corona, y he ayudado a la familia», escribió. Además, Juan Carlos I también revela que el joven vivió momentos complicados durante su adolescencia, especialmente tras el divorcio de sus padres en 2007. «El divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad parental lo llevaron a una vida desordenada«, añadió.

Lejos de las polémicas que marcaron sus años en Madrid, Froilán ha logrado adaptarse al ritmo de vida de Abu Dabi, donde lleva una rutina marcada por el trabajo, el deporte y los estudios. En su llegada, se instaló en la casa de su abuelo en la exclusiva isla de Nurai —una propiedad con jardín, piscina y vistas al mar cedida por el líder emiratí Mohammed Ben Zayed—, pero al poco tiempo decidió independizarse. Primero se mudó a un estudio en la ciudad y, desde principios de este año, comparte piso con un compañero de trabajo, aunque visita con frecuencia al rey Juan Carlos.

El joven encontró empleo con ayuda de su abuelo. En 2024 participó en la organización de la Cumbre del Clima celebrada en Emiratos, donde se encargó de la logística y la atención a las delegaciones internacionales, un puesto que aprovechó para pulir su perfil más diplomático y social. Desde comienzos de 2025, trabaja en una multinacional, donde desarrolla funciones en los departamentos de marketing, logística y relaciones públicas, según adelantó 'Vanitatis'. Además, combina su jornada laboral con un máster online en una universidad estadounidense.

GTRES

Disciplinado y constante, el deporte ocupa un papel esencial en su día a día. Froilán juega al pádel casi a diario, acude al gimnasio y ha descubierto una afición por los deportes acuáticos, especialmente el kitesurf. Incluso se le ha visto en torneos locales junto a su abuelo, con quien comparte la pasión por el mar.

Cuando regresa a España, su agenda está marcada por los toros, la familia y los amigos de siempre. El pasado verano se dejó ver en Marbella, donde suele disfrutar del festival Starlite, y en Ibiza, acompañado por su grupo más cercano, entre los que se encuentra Miri, de 'MasterChef'. También asistió con su madre y su hermana, Victoria Federica, a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, con quienes mantiene una amistad de años.

GTRES

En estos casi tres años, Froilán no solo ha crecido personal y profesionalmente, sino que también ha reforzado sus lazos familiares. En más de una ocasión, los primos de las ramas Marichalar, Urdangarin y Borbón se han reunido en Abu Dabi para celebrar los cumpleaños del rey emérito, acompañados por sus madres, las infantas Elena y Cristina.