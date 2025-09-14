Froilán, molesto por las palabras de Miri en 'Supervivientes'

'Supervivientes: All Stars' es el programa de la temporada y personajes como Miri Pérez-Cabrero, exparticipante de 'Masterchef' está demostrando su valía en las playas de Honduras. Pero más allá de sus habilidades como superviviente uno de los temas que más se están repitiendo en la palapa es su relación con Froilán.

Las bromas de Jorge Javier Vázquez están convirtiendo al hijo de la Infanta Elena en un protagonista indirecto del programa. Y Miri, a pesar de que la intención del presentador es incomodarla o hacer que ella suelte prenda de su conexión, no hace más que seguirle el juego con el mismo sentido del humor. Un aspecto del espacio televisivo que está dando muchos minutos divertidos, pero que no parecen estar haciendo gracia a todo el mundo.

Miri, que asegura que tiene una buena amistad con Froilán, le dijo a Adara y Fani durante un momento de conversación distendida en la playa que esperaba que el sobrino de Felipe VI se estuviera riendo con la situación. Sin embargo, según Iván Reboso, la realidad es muy diferente.

«Me llega un mensaje y me dicen que Felipe está muy enfadado, que no entiende esas bromas y que se está sintiendo utilizado por Miri en el programa», ha compartido Iván, alegando que ha sido una fuente cercana al joven quien le ha hecho llegar esta información. Según explica, parece que al sobrino del Rey no le gusta que la concursante se refiera a él como 'Feli' y «no se esperaba que, por parte de Miri, estuviera todo el rato nombrándolo».

Miri Pérez en la palapa de 'Supervivientes' MEDIASET

El origen de la historia

Fue a mediados de agosto cuando la revista 'Semana' publicaba en su portada una imagen en la que Froilán aparecía en actitud supuestamente «muy cariñosa» con Miri. En las fotografías aparecían los dos fundidos en un abrazo, sonrientes, pero sin más muestras de que entre ellos existiera algo más que una amistad. Leticia Requejo aseguró en 'TardeAR' que, el hecho de la publicación se hubiera hecho eco, significaba que «no son solo amigos», aunque no quería dar más detalles.

La exconcursante de 'Masterchef' habría terminado hace algunos meses otra relación con alguien a quien también habría conocido en Ibiza, por lo que su soltería hacía aumentar los rumores. Sin embargo, ella se desmarcaba pronto de los rumores diciendo que no iba a comentar nada ni «hablar de estas cosas». Una vez en el plató de 'Supervivientes', y respondiendo a Jorge Javier, decía: «Si todo lo que dice la prensa fuera verdad, yo ahora mismo estaría casada y con tres hijos».

Más temas:

Famosos

Supervivientes