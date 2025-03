Isa P; fría, desconfiada, poco cariñosa pero muy sensible

Isa Pantoja se sometió a la prueba de inteligencia y personalidad del 'Deluxe', no sin antes superar los nervios y los miedos: «espero que mi madre no lo esté viendo», y los resultados arrojaron unos curiosos resultados: la hija de Isabel Pantoja, la primera Pantoja en pisar una universidad, gana a Anabel en la prueba del test de inteligencia, al obtener un cociente de 100 frente a los 92 de su prima (lejos de los 133 de Kiko Hernández). Isa destaca por un potencial en inteligencia no verbal y una excepcional memoria visual.

A continuación, el programa expuso un análisis más profundo de su carácter: las pruebas señalan que si tuvo una adolescencia más rebelde, ha sentado la cabeza. Pasó por una etapa habitual de impulsividad, cierta tendencia a actos irracionales, a creer que no puede pasar nada malo con cierta sensación de omnipotencia. No es una mujer miedosa (obtiene un 4 en atrevimiento), tampoco es vengativa.

Isa es algo tímida (cosecha un 4 en extraversión), poco cariñosa en gestos (4 en afabilidad), muy sensible (7 en sensibilidad), no especialmente perfeccionista (está en la media, con un 5). En ese aspecto destaca su sinceridad, la misma con la que la que ha negado que le dijera a su madre 'algún día seré más famosa que tú'. Tampoco ha dicho nunca 'No voy a trabajar en mi vida', dos frases que le han hecho mucho daño. Obtiene un 5 en manipulación de imagen, es decir, no busca ofrecer una imagen mejor de sí misma. Es una puntuación baja para entornos de artistas y egos televisivos, donde se tiende al postureo.

Los que la acusan de frialdad no dejan de acertar: su 7 en vigilancia es prueba de ello, pero no es una mujer manipuladora. El estudio confirma que es una mujer sensata con alta atención a las normas (cosecha un 7) y está en el punto medio en la apertura al cambio (un 5 pelado), es decir, que si considera que lo que la rodea está bien, no va a buscar nuevas emociones, va a quedarse con lo que tiene. Con relación a su madre, el estudio trata la cuestión de la independencia y su papel como protectora, cuyos resultados son abrumadores en autosuficiencia, es decir, que Isa que actúa como una madre para la Pantoja.