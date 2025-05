Freddie Mercury habría tenido una hija secreta hace 48 años

El icónico Freddie Mercury podría haber tenido una hija. Una niña cuya existencia no se ha conocido durante 48 años, según ha publicado este viernes el 'Daily Mail', basándose en una nueva biografía del artista titulada 'Love, Freddie'. Este contaría la historia de una niña concebida por accidente durante un romance del intérprete con la mujer de un amigo en 1976. La posibilidad de interrumpir el embarazo nunca se planteó, así que los tres -el matrimonio y el cantante- llegaron a un acuerdo, tenían suficiente confianza y amistad como para cumplirlo.

La pequeña se quedaría con su madre y con el marido de esta, que sería su padre adoptivo. Freddie Mercury visitaría con frecuencia, y hablaban también todos los días cuando estaba en el estudio o de gira. Solo los amigos y familiares más cercanos a Freddie Mercury lo sabían, incluidos sus padres y su hermana, el resto de miembros de Queen y Mary Austin, a la que el artista se refería como su mujer. Todo el mundo hizo lo posible entonces para mantener en secreto a la pequeña, que tiene ahora 48 años y vive en Europa. La hija del cantante trabaja en el sector de la salud y es madre, y ha decidido ahora contar su historia en este libro escrito por la biógrafa Lesley-Ann Jones.

Aunque creció apartada de su familia biológica, y tuvo una infancia buena y donde se sintió querida, siempre supo que Freddie Mercury, ya entonces un artista de fama internacional que acudía a menudo a visitar, era su padre. «Era y es mi padre. Tuvimos una relación muy cercana y cariñosa desde que nací y durante los siguientes quince años de su vida», escribe la mujer, que se identifica como 'B' en una carta que da comienzo al libro. Antes de la muerte del cantante en 1991, le dio a su hija una serie de diarios con los que ella ha podido reconstruir su historia.

Son un total de 17 tomos, llenos de detalles personales nunca conocidos de Freddie Mercury, y que ahora están en manos de la mencionada biógrafa. Lesley-Anne Jones ya ha escrito otras tres biografías del artista y planea ahora la cuarta gracias a estos diarios. En un primer momento, la autora habría dudado de la autenticidad del testimonio de 'B', que fue quien se puso en contacto con ella para realizar este libro. «Mi instinto fue dudar de todo, pero estoy totalmente segura de que no está fantaseando. Nadie podría haber falsificado todo esto. ¿Por qué habría trabajado conmigo durante tres años y medio sin haberme pedido nada? En mi experiencia con los fantasiosos, y he conocido a unos cuantos, piden gratificación, publicidad y premios. Ella nunca me ha pedido dinero, no quiere reconocimiento. Tanto Freddie como su padre de adopción le dejaron una fortuna. No le dejaron nada en la herencia sino a través de un acuerdo privado, así que nadie la encontrará mencionada ahí», comenta la escritora.

«Me adoraba y estaba entregado a mí. Aunque las circunstancias de mi nacimiento puedan parecer, para algunas personas, inusuales o incluso indignantes. No debería sorprender. Nunca le restó en su compromiso por querer o cuidarme. Me cuidaba como si fuera una posesión preciada», añade la supuesta hija del cantante.

Aunque muchos habían asumido a lo largo de los años que Freddie Mercury era homosexual, se le conocieron varios romances con mujeres así como con hombres. Su última pareja conocida fue Jim Hutton, aunque también mantuvo relación con la actriz Barbara Valentin y, por supuesto, con Mary Austin, a quien conoció cuando tenía 24 años y ella solo 19, antes de la fama.