Frank Cuesta hace saltar las alarmas en su último directo: «Llegó el día en el cual...»

Frank Cuesta (53 años) ha preocupado a sus seguidores en su último directo realizado en su canal de YouTube: «Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento», comenzó. «Sabéis que yo tengo una especie de enfermedad ahí metida dentro durante muchos años y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años y hoy comienza», agregó.

El naturalista también explicó que «todo los enero me tienen que meter un mollo ahí por la médula y hacer unas cosas». Además, Cuesta se refirió a su aumento de peso y aseguró que «me he estado engordando porque sé que voy a bajar peso, entonces aunque veáis que bajo peso, o que se me cae el pelo o algo así, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando algo», explicó a sus seguidores.

Durante la transmisión en vivo, muchos usuarios dejaron mensajes de preocupación y apoyo para el youtuber. «Todo irá bien Frank», «Suerte en tu primer día de tratamiento, ánimo. Haces mucha falta aún en este mundo», «Frank, comparto mi energía contigo, todo saldrá bien», son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación.

Cuesta también resaltó que mañana publicará novedades sobre el santuario y que este 2025 estará lleno de sorpresas. «Quiero hacer muchas cosas en todo el tiempo que esté en este mundo, que no sabemos nunca si vamos a estar mucho tiempo o poco tiempo y hay que aprovecharlo y hacer cosas, sobre todo cosas positivas», manifestó.

El youtuber también resaltó la importancia que es estar en paz y estar rodeado de gente que lo quiere y estima: «Muchas veces nos preocupamos por cosas absurdas, de lo que dice la gente, de lo que va a decir la gente, de lo que piensa la gente y al final lo importante es la gente que está cerca de ti, la gente que realmente te quiere y te aprecia».

«La vida es una mierda maravillosa y hay que disfrutarla», indicó hasta en dos oportunidades durante su directo, donde también aprovechó en dar un paseo por el santuario de animales y comentar algunos cambios y reparaciones que se harán durante este año para mejorar la vida de las especies que habitan allí.

El cáncer de Frank Cuesta

Frank Cuesta lleva luchando contra la leucemia desde hace más de dos décadas. En un video publicado en su canal de YouTube en 2020, el naturalista se sinceró sobre su enfermedad y contó cómo había sido todo el proceso, desde que le dieron el diagnóstico, hasta sus tratamientos e indicó que cuando uno recibe este tipo de noticias «te das cuenta de las tonterías que has hecho, la cantidad de tiempo que has perdido y, sobre todo, empiezas a apreciar un poco más cada día, cada mañana, cada sol, cada luna, cada amistad, cada persona... y aprecias la vida».

Más temas:

Frank Cuesta