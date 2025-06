Frank Cuesta, condenado en Tailandia por posesión de animales protegidos

Frank Cuesta ha confirmado que no ingresará en prisión tras el juicio que se ha celebrado en el Tribunal Provincial de Kanchanaburi, en Tailandia. El popular naturalista ha sido condenado a pagar una multa de 30.000 baht (unos 800 euros) por la posesión de animales salvajes sin la documentación correspondiente, pero sin que se le imponga pena de cárcel, como inicialmente temía. Así lo ha contado él mismo en un vídeo publicado en su canal de YouTube.

En la grabación, Cuesta aprovecha los primeros minutos para hablar sobre el atropello constante de grandes reptiles en las carreteras tailandesas. No es hasta pasados casi cinco minutos cuando aborda el núcleo del asunto: su sentencia judicial.

«Llevamos casi cinco meses con una ansiedad y un malestar muy grandes por todo lo que ha explotado alrededor», confiesa, dejando claro que no quiere entrar en polémicas ni alimentar lo que él denomina «salseo». A continuación, detalla lo sucedido: «Hoy ha habido una sentencia, hemos ido al juzgado. No tengo antecedentes penales, no ha habido condena de prisión ni una sentencia negativa en ese sentido».

Cuesta reconoce que acudió al tribunal con miedo, aunque su abogado, Metapon Suwancharern, se mostró tranquilo. «El juez ha sido muy elegante y consciente del contexto. Me ha preguntado por qué estaba tan asustado y le he dicho que era la primera vez que vivía algo así. Me ha respondido: 'Estate tranquilo, no eres un criminal'».

«Todo queda en un gran susto, una gran metedura de pata de no tener esos papeles. Las cosas pasan porque tienen que pasar o porque se esfuerzan a que pasen» Frank Cuesta

La condena se limita al pago de la multa por no disponer de los papeles exigidos en su momento. «Ha sido un momento muy liberador», admite. Aunque ya tiene de nuevo su pasaporte, asegura que no piensa abandonar Tailandia.

Su objetivo sigue siendo mantener el santuario, ahora como asociación legalmente reconocida.

El 'caso Cuesta': nueve nutrias y un pitón

Se acaba así uno de los momentos más conocidos para el antaño conocido como 'Frank de la Jungla'. A finales de febrero, las autoridades tailandesas irrumpieron en su Santuario Libertad—una finca de 16 hectáreas en Kanchanaburi— tras una denuncia anónima por supuesta tenencia ilegal de animales salvajes protegidos. En el operativo, se incautaron nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato, todos sin la documentación exigida por la ley tailandesa de protección de la fauna

El 27 de febrero, Cuesta fue detenido y pasó varios días en la comisaría, donde fue sometido a un interrogatorio de varias horas antes de ser presentado ante el Tribunal Provincial de Kanchanaburi. Allí, fue excarcelado bajo fianza, aunque las autoridades no revelaron el monto exacto.

Desde entonces, el naturalista había admitido públicamente que existe la posibilidad de que enfrente una condena de cárcel que podría extenderse «meses o años». Ante la indignación por el registro de su hogar —«reventaron mi casa, la oficina… han entrado casi 40 personas»— Cuesta denunció irregularidades y un supuesto trasfondo intencional en la actuación policialy que había «gente mala» con intereses ocultos, aunque sin aportar nombres.

Tras declararse culpable —un acuerdo legal que evitó mayores consecuencias— y sin intención de recurrir la condena económica, Cuesta tratará de regresar a España —no de manera permanente— para reencontrarse con su familia y completar el proceso de legalizar de forma completa su Santuario.