Francisco Rivera y Lourdes Montes dan la bienvenida a su tercer hijo

Fue a mediados del pasado mes de septiembre cuando Francisco Rivera (51 años) y Lourdes Montes (41) anunciaron que estaban esperando su tercer hijo en común, el futuro hermano de Carmen, su primera hija que llegó al mundo en el año 2015, después de que su padre sufriese una cornada en su vuelta al ruedo tras anunciar su retirada de la profesión, y Curro, el segundo hijo del matrimonio a quien Lourdes dio a luz en el año 2019.

«Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, ¡en primavera seremos uno más!», escribió Montes en su perfil de Instagram junto a una imagen de la familia en blanco y negro, realizada por las fotógrafas Fernanda Navarro Pedrosa y Paloma Rojas-Marcos Albert. «Quiero daros una maravillosa noticia. ¡Si Dios quiere, en primavera seremos uno más en la familia! A estas alturas, voy a ser Papuchi, jajajaja, pero que ilusión más grande. Es un regalo», escribió por su parte el torero comparando su nueva paternidad con la del padre del cantante Julio Iglesias.

Ahora, a las puertas de la Semana Santa, la pareja ha dado la bienvenida a su tercer hijo, con el que se convierten en familia numerosa. Así lo anunció la periodista Isabel González en el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles'. «Uy, que tengo otra noticia de última hora», anunció minutos antes de que terminase la emisión del espacio televisivo. «Lourdes Montes, la esposa de Fran Rivera. Un nuevo bebé, sabemos que es el tercero de la pareja, pero desconocemos su nombre. Ya tienen un niño y una niña y aumentan con un niño más», comentó. Además, amplió la información adelantando que el padrino escogido para este tercer retoño sería José Luis López, más conocido como 'El Turronero'.

Por el momento, ni el torero ni la diseñadora se han pronunciado al respecto. Es más, la última publicación de Fran Rivera es de hace apenas 13 horas con un vídeo de Primi Lopez toreando. Habrá que esperar para confirmar la noticia.

Dudas

«De nombres todavía estamos un poco indecisos, entonces no me voy a aventurar a decir nada y no quiero meter la pata», dijo el propio padre de la criatura a principios del pasado mes de diciembre en el programa 'D Corazón'. Antes de saber que sería varón, Lourdes Montes ya había dado pistas en Instagram sobre cuáles son los nombres que barajaban. «Si es niña me gustan África y Catalina, si es niño Marcos o Nicolás».

Lo cierto es que la llegada de este nuevo miembro del clan Rivera ha inundado de felicidad a toda la familia y el diestro contó en '¡D Viernes!' cómo se enteró: «Me llama la pobre llorando y me enseña el predictor y digo. 'No me lo puedo creer'. Yo no era el que más quería, pero me dio una alegría». Tan distendido estaba que desveló qué ocurrió en el proceso. Resulta que el propio Fran Rivera había descartado la posibilidad de ser padre de nuevo debido a un problemilla que arrastraba desde que un morlaco le diera una cornada en un sitio muy delicado de su organismo.

«Llevábamos cinco años buscándolo desde que nació el pequeñajo. No venía, me pegó una cornada un toro en un testículo y no funcionaba del todo bien y habíamos tirado la toalla», explicó ante la mirada atenta de los colaboradores del programa. Pero hubo sorpresa final y ahora, a sus 50 años, se prepara para ser padre de nuevo.