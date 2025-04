Francisco recibe el alta médica tras más de dos semanas ingresado: «Hubo un momento que mi vida se iba»

El cantante Francisco ha recibido el alta médica tras más de dos semanas ingresado a causa de una insuficiencia respiratoria que derivó en una crisis severa con afectación cardíaca y renal. «Ingresé muy crítico, con una insuficiencia cardíaca, también respiratoria y un fallo multiorgánico... Hubo un momento que mi vida se iba, ingresé con un 70 % de saturación en la sangre, o sea, no respiraba... pero Dios estaba conmigo y tras muchas pruebas, ya he repuesto mi salud y ahora estoy fantástico», declaró al 'Levante-EM'.

El valenciano ha querido mostrar su agradecimiento al equipo médicos que lo atendió durante hospitalización. «Quiero agradecer a los doctores D. Fernando Peraza, D. Antonio Ortiz y D. Emilio Ansótegui del hospital IMED de Valencia por su profesionalidad y la atención recibida desde el primer día», escribió en sus redes sociales. «Y como no, un millón de gracias por tantos mensajes de cariño y ánimo que me habéis hecho llegar y que, sin duda, me han dado mucha fuerza. Nos vemos pronto», añadió.

Durante su ingreso, el artista contó con el apoyo incondicional de su mujer, Paca Rives, quien brindó declaraciones al programa 'Y ahora Sonsoles' tras el alta de su marido. «Está pletórico en su casa, pero ha perdido 17 kilos», aseguró y señaló que: «No veía el día de volver».

Cabe resaltar que Francisco tenía previsto un concierto para este viernes, que más allá de una presentación, tenía un fin solidario: recaudar fondos para ayudar a las bandas musicales afectadas por la DANA que golpeó a la Comunidad Valenciana hace unos meses. Una catástrofe que dejó más de un centenar de fallecidos y daños materiales. Sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado por su grave estado de salud.

A pesar de lo ocurrido, el artista ha reafirmado su compromiso con la causa y su intención de reprogramar el concierto en cuanto su salud se lo permita. «Con profundo amor e ilusión, volveré a los escenarios», expresó.

Tras el alta, el cantante deberá seguir las indicaciones médicas y guardar reposo absoluto para recuperarse por completo de la bronquitis asmática que lo alejó temporalmente de los escenarios.

