Francisco: «He pasado terror, esto es un antes y después para mí»

Las últimas tres semanas han sido muy duras para Francisco, uno de nuestros grandes emblemas de la canción romántica en español. Por fin ya está en casa rodeado de sus seres queridos, pero el trance todavía hace que en su llamada telefónica con ABC, se le salten las lágrimas cuando agradece las muestras de cariño que le han llegado desde todos los rincones de España, sobre todo cuando piensa en «lo mal que lo ha pasado» su mujer, Paca Ribes.

Como es lógico tras sufrir una grave insuficiencia respiratoria, todavía habla pausadamente, cogiendo aire entre frase y frase. Pero se le nota fuerte, decidido a salir adelante tras este susto que empezó en plenas fallas. «Yo llevaba unos días sintiéndome raro, porque el cuerpo nos avisa. Pero el día de la Mascletá fui con Paca, mi hermano, su mujer y su hija a presenciarla desde el balcón del Ayuntamiento. Llegamos a la calle Colón, aparqué el coche, y hasta el Ayuntamiento había un kilometro más o menos. Por el camino, tuve que pedir que pausáramos el paso porque me faltaba el aire, y mi hermano me dijo que tenía mala cara. Le respondí que no me encontraba muy bien, y al llegar al Ayuntamiento, al subir al primer piso tuve que buscar un sitio donde no me viera nadie para descansar. Me quedé dormido cuarenta minutos por la falta de aire. Luego salimos a presenciar la Mascletá, fuimos al coche de vuelta, y al llegar me di cuenta de que me había dejado el móvil. Unos municipales muy amables que me dejaron aparcar cerca también me dijeron que tenía mala cara y me ofrecieron su ayuda. Les dije que no hacía falta, pero entonces ya no pude subir al primer piso».

Cuando volvió al coche, su mujer «se asustó muchísimo porque estaba blanco, blanco, blanco», relata el cantante. «Le dije, 'me ahogo', y entonces nos fuimos a toda leche al IMED (un hospital privado de Valencia), donde me ingresaron con insuficiencia respiratoria, cardíaca, fallo multiorgánico… en fin, que hubo un momento que dije, 'me voy'. Fue muy duro», cuenta entre sollozos.

El jefe de urgencias del IMED, buen amigo de Francisco, preparó un equipo «extraordinario» que le estabilizó en un par de horas. «Pero los niveles de azúcar, de todo, estaban por las nubes, todo desacompasado, y mi cuerpo no empezó a responder hasta los cinco días», explica el cantante, que se considera «un buen paciente, obediente, fuerte y optimista». Le dijeron que en una semana podría estar en casa, «pero se cumplió la semana, y nada de nada», dice el artista. «Mi cuerpo no oxigenaba por sí solo, y así no te puedes ir. A todo esto súmale veintiún días en el hospital, y que he perdido diecisiete kilos, y la musculatura, prácticamente toda, de forma que me cuesta incluso levantarme de la silla».

Francisco tiene una bronquitis crónica de toda la vida, también un EPOC, «y a partir de una edad, eso avanza y va eliminando tu capacidad pulmonar. Hasta el punto de que a mí me la eliminó toda, ¡toda!», explica el cantante, que asegura haber estado «tres años actuando con el oxígeno en sangre a 88, a 90», y que hasta ahora se había «apañado» porque tiene «muy buena técnica gracias a haber aprendido de los mejores profesores». Pero en resumen, «uno aguanta hasta que llega un día en que petas».

Su mujer aseguró tras el ingreso que el estrés había tenido mucho que ver, y él reconoce que ha sido «uno de los factores» que ha influido. «Llevo tres años trabajando mucho, con presión, giras, preparación de espectáculos… Tengo que confiar más en mi equipo para delegar, no puedo estar tan encima de todo. De ahora en adelante lo voy a hacer, porque esto ha sido un antes y un después, he pasado terror».

Ahora sus planes son quitarse el susto, un susto enorme para alguien que depende de tener la respiración al cien por cien para trabajar. Y después descansar, reponer fuerzas y tono muscular, y prepararse vocalmente para poder anunciar cuanto antes una nueva fecha para el concierto en beneficio de los afectados por la DANA que ha tenido que posponer. «Yo creo que en junio estaré listo», dice lleno de esperanza.

