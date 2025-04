Festivales VFP (very few people) en Baleares, cuando lo exclusivo es estar (casi) solo

En el mundillo de los festivales de música cada vez proliferan más los espacios VIP (very important people), pero también hay propuestas dedicadas a otro concepto que no se rige por la 'calidad' del público sino por la cantidad. Son lo que podríamos denominar festivales VFP (very few people), eventos que ponen a la venta sólo unos pocos cientos de entradas cada año para que los asistentes vivan una experiencia privativa («algo propio y peculiar singularmente de alguien, y no de otros», tal como indica la RAE), en la que poder disfrutar de la música en directo con una sensación de privilegio que no depende de lo famoso que se sea ni de lo que se tenga en la cuenta corriente.

En los meses de verano hay propuestas de este perfil como Sinsal (en la viguesa Isla de San Simón, para 800 personas) o El Bosque Sonoro (en la localidad zaragozana de Mozota, para menos de dos mil), y en los próximos días se celebrarán dos en Baleares, uno en Ibiza y otro en Formentera, ambos con un patrocinio de marca cervecera sin el cual sería muy difícil llevarlos a cabo, cada uno con particularidades y señas de identidad muy originales que los convierten en citas muy especiales e 'instagrameables'. Un reclamo que es cada vez más poderoso en la industria del directo, ya que en los últimos años está atrayendo a influencers ávidos de generar contenido que combine música y 'postureo', en un win-win para ambas partes.

Este fenómeno, que podría decirse que estalló en el festival estadounidense Coachella, donde las fotos y vídeos del postureo tienen tantos 'likes' o más que los de los propios conciertos, se ha ido extendiendo por casi todos los grandes festivales españoles como Mad Cool o Primavera Sound (que ya tienen incluso espacios y actividades reservados para influencers), hasta el punto de que ahora los influencers son también organizadores de sus propios festivales, como María Pombo con su SuaveFest.

En ese sentido, las dos citas que acogerán las islas Pitiusas en los próximos días son sendos caramelos para 'petarlo' en las redes sociales. En Ibiza, el 28 de septiembre se celebra el festival San Miguel's Day en el icónico Port de Sant Miquel en Ibiza. El cartel encabezado por Juan Magán, contará con sets de DJ que animarán la noche acompañados de espectáculos en la playa y además habrá unos teloneros de lujo: el grupo local Morning Drivers, que ha sido un motor activo en la cultura de la isla desde hace ya más de quince años; y un fin de fiesta por todo lo alto con dos DJs de primera división como son el famoso productor Carlos Jean y la pinchadiscos especializada en reguetón, Carmen de la Fuente.

San Miguel's Day abc

El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja y se suma a la programación de las fiestas de Sant Miquel de Balansat, el pueblo que lo acoge. Es de entrada gratuita (previa descarga de invitación). Todo de lo más pintoresco, para no perder detalle con la cámara del smartphone y arrasar en Instagram.

Una semana después, durante todo el primer fin de semana de octubre, el festival SON Estrella Galicia Posidonia propone conciertos en calas, cuevas, miradores y otros lugares idílicos de Formentera con artistas «secretos». Es decir, que no se revela quiénes son hasta que se suben al escenario, y antes de cada edición sólo se sabe que siempre está compuesto por nuevos talentos nacionales y extranjeros que comparten escenarios con otros artistas más reconocidos pero que no son habituales en la escena festivalera en España. Lo que da buena cuenta de que para los asistentes, lo importante es el cómo y no el qué.

Además, Posidonia propone un programa de actividades repartidas por distintos puntos de la isla que también se desvela en el inicio del festival, haciendo una fuerte apuesta por el redescubrimiento de Formentera a través de varios paseos guiados, contando con el trabajo mano a mano con aliados locales y degustando propuestas gastronómicas mediterráneas comisariadas por una chef con Estrella Michelin –maridadas por la cerveza de la marca organizadora–. Todo ello sin aglomeraciones y con el marco visual de una de las islas más bellas y fotogénicas del mundo, ideal para poner rojos de envidia a los 'followers'.

UN concierto del festival Posidonia en una cala abc

Un recital de Posidonia en la entrada de una cueva abc

Aquí el aforo es incluso más reducido aún, pues este año, bajo el lema 'Capítulo Cero: Raíces', SON EG Posidonia ha puesto a la venta sólo 350 abonos por 390 euros, un precio justificado porque la entrada no sólo da acceso a los once conciertos de esta edición, sino también a tres experiencias gastronómicas, rutas y transporte dentro de la isla durante los tres días de festival (4, 5 y 6 de octubre), todo ello con una filosofía muy clara: «Bono de U2 dijo que la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas, y esa frase nos ha inspirado siempre», explican sus organizadores. «Desde nuestros inicios en 2017, apostamos por un modelo de festival por y para inconformistas, que respeta el entorno y fomenta el turismo responsable así como la protección de la posidonia, a través de la acción y de la concienciación. Somos un festival para los que huyen de los festivales».

Y es que el concepto VFP no sólo se articula pensando en la comodidad del público, sino también en el respeto al medio ambiente, pues estos dos festivales se celebran en parajes naturales donde lo masivo supone un peligro para el entorno. Precisamente en ese aspecto, SON Estrella Galicia Posidonia ha conseguido este 2024 un nuevo logro al convertirse en el único festival del mundo reconocido como True Platinum 'Zero Waste' o Residuo Cero, el nivel más exigente de certificación otorgado por el organismo Green Business Certification a eventos ambientalmente responsables, eficientes en el uso de recursos y que ayudan a convertir los desechos en recursos. Como es habitual desde su nacimiento, el festival colaborará un año más con el proyecto Save Posidonia, que busca proteger esta planta marina de importancia capital y concienciar acerca de la necesidad de preservarla.

Por su parte, San Miguel's Day es también una propuesta de ocio sostenible y está diseñado para ser completamente respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, la marca asegura la protección del entorno marino mediante el uso de anclajes ecológicos en claros arenosos, minimizando así el impacto ambiental, y al finalizar el evento se restaurarán todas las áreas a sus condiciones originales, garantizando que no se dejan residuos ni se altera el ecosistema marino.