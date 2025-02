La Familia Real británica cree que el Príncipe Harry «ha sido secuestrado por una secta de psicoterapia»

La familia del príncipe Harry cree que ha sido «secuestrado por una secta de psicoterapia» y su esposa, Meghan Markle, según una información publicada en la prensa británica.

Harry admitió en sus memorias, 'Spare', que ya en 2019, el Príncipe William temía que a su hermano «le estuvieran 'lavando el cerebro'» mediante la terapia, lo que provocó una pelea entre ellos.

Ahora, una fuente real le ha dicho a 'The Independent' que la familia teme haberlo perdido por completo debido a sus creencias de las que que claramente culpan a su esposa, Meghan Markle.

«Ha sido secuestrado por una secta de psicoterapia y Meghan», dijo la fuente al periódico del Reino Unido. «Es imposible que regrese en estas circunstancias», añadió la fuente.

La familia inmediata de Harry, incluido el padre, el rey Carlos III, y su madrastra, la reina consorte Camilla, también se sienten «atrapados» sabiendo que todo lo que digan será usado en su contra, agregó la fuente de 'The Independent'.

«Realmente no pueden participar porque todo lo que digan se compartirá con los medios. Es imposible tener una conversación o escribir una carta debido al riesgo de que Harry ponga todo lo que digan en el dominio público, potencialmente con fines comerciales», dijo la fuente. «Ha habido una completa ruptura de la confianza».

En 'Spare', las memorias publicadas oficialmente el martes, Harry se queja de que su hermano, el heredero de 40 años, se negó a unirse a él en una de las sesiones de terapia. «Su estrategia era evidentemente obvia: no me encontraba bien, lo que significaba que no era inteligente. Como si todo mi comportamiento necesitara ser cuestionado», escribió Harry, detallando cómo «se convirtió en una discusión, que se prolongó durante 72 horas».

«Me di cuenta de que mi peor temor se estaba haciendo realidad: después de meses de terapia, después de trabajar duro para volverme más consciente, más independiente, era un extraño para mi hermano mayor», contó Harry. «Ya no podía relacionarse conmigo», dijo, sugiriendo que la pelea condujo al último intercambio de mensajes de texto de los hermanos.

«Guardé los textos. Todavía los tengo», escribió Harry, diciendo que le llenan de «tristeza» y «confusión», a pesar de que los mensajes de William le decían que «lo amaba» y que «haría lo que fuera necesario para ayudarlo».

Anteriormente, Harry también había admitido que después de que su hermano supuestamente le golpeara contra el suelo llamó a su terapeuta en lugar de a su mujer.

El Palacio de Buckingham se ha negado hasta ahora a comentar sobre el libro de Harry o sus numerosas entrevistas televisivas. En ellas, el hijo menor del rey ha afirmado que, incluso después de sus dolorosas revelaciones y acusaciones le gustaría recuperar a su padre y a su hermano.

Incluso le dijo a Tom Bradby de ITV que una «reconciliación» podría «tener un efecto dominó en todo el mundo». «Tal vez eso es ingenuo, lo que sea. Pero realmente siento eso», dijo. El príncipe cree que eso podría suceder después de una disculpa. Sin embargo, la fuente de 'The Independent' enfatizó: «No se van a disculpar porque no reconocen la versión de los hechos de Harry».