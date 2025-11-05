La familia de Donald Sutherland frena la publicación de las memorias por su «cruda honestidad»

Donald Sutherland dejó escrito su último papel antes de morir, aunque esta vez no frente a las cámaras, sino en las páginas de un libro que podría sacudir Hollywood. El legendario actor canadiense, fallecido el 20 de junio de 2024 a los ... 88 años, completó poco antes de su muerte un manuscrito de memorias titulado 'Made Up, But Still True', cuya publicación se ha convertido ahora en el epicentro de una batalla familiar y editorial.

Según ha trascendido, los herederos del intérprete han bloqueado la salida al mercado de la obra, impidiendo que Penguin Random House reciba el texto definitivo. La editorial, que había previsto lanzarlo en noviembre del año pasado, describió el manuscrito como «sorprendentemente sincero» y «totalmente impredecible». En él, Sutherland habría plasmado sin filtros su vida personal, sus amores, sus múltiples roces con la muerte y los entresijos más desconocidos de los rodajes que marcaron sus más de seis décadas de carrera.

«Con su cruda honestidad y su perverso sentido del humor, el célebre actor relata su vida en este libro que marca una generación, catalogando con impactante detalle sus demasiados roces con la muerte, su cariñosa relación con sus padres y las historias entre bastidores de las películas que ha protagonizado», señalaba la editorial al anunciar el proyecto.

El intérprete de 'Los juegos del hambre' vendió los derechos por 1,25 millones de dólares y llegó a recibir un anticipo de 400.000. Sin embargo, tras su fallecimiento, el texto no fue entregado a la editorial. La negativa de los herederos ha obligado a Penguin Random House a llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Manhattan, en busca de una resolución judicial que permita recuperar el contrato y hacer pública la obra.

GTRES

Silencio familiar

Hasta el momento, los descendientes de Sutherland —entre ellos su hijo Kiefer, también actor— han evitado pronunciarse sobre los motivos que los llevan a retener el manuscrito. No obstante, varias fuentes cercanas al entorno familiar apuntan a que el actor fue demasiado explícito al narrar episodios de su vida amorosa, incluyendo aventuras y pasajes considerados «sórdidos» o «incómodos» para algunas de las personas mencionadas.

La posibilidad de que el libro contenga nombres reconocibles de la industria cinematográfica ha incrementado el interés mediático. Hollywood aguarda expectante el desenlace judicial, que podría decidir si la última gran historia de Donald Sutherland verá o no la luz.

Mientras tanto, la pregunta flota en el aire: ¿qué escribió Donald Sutherland que su propia familia no quiere que el mundo lea?