Carlos Alcaraz y su familia: cuántos hermanos tiene, su padre tenista y su madre Virginia

Virginia Garfia, madre de Carlos Alcaraz, sorprendida con la dedicatoria de su hijo tras ganar el Mutua Madrid Open:



💬 "De lo que más orgullosa me siento es que se acuerde de los suyos y de su familia".



💬 "No me lo esperaba (la felicitación)".



