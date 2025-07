La vida de Fabián Ruiz: su novia, sus orígenes humildes y la promesa cumplida a su madre limpiadora

Fabián Ruiz se ha convertido en un jugador clave para la Selección española y el PSG. El jugador de Los Palacios y Villafranca ha conseguido hacerse un nombre en el fútbol internacional, después de brillar en España con el Betis. En la Selección, Ruiz ha sido también pieza clave para Luis Enrique y para Luis de la Fuente.

El centrocampista del PSG que ganó la Champions League en 2025, gracias a su desborde y talento, se ha convertido en una pieza clave del equipo de De la Fuente, pero ¿cómo es fuera de los terrenos de juego?

Hablamos hoy de la vida personal del sevillano, cuyos orígenes humildes le hacen ser la gran persona y futbolista que es en la actualidad.

Su madre trabajaba limpiando de lunes a domingo

Nacido el 3 de abril de 1996 en Los Palacios y Villafranca, Sevilla, Fabián ha mantenido sus raíces andaluzas cerca de su corazón a lo largo de su ascendente trayectoria profesional.

Sus orígenes son de lo más humilde, por lo que siempre ha sabido mantener los pies en el suelo cuando le fue llegando la fama.

De pequeño, su familia pasaba apuros para llegar a fin de mes, lo que le ha inculcado unos valores que le hacer ser quien es en la actualidad, muy alejado del estereotipo de estrella del fútbol.

Al poco de lograr entrar en la cantera del Betis, con apenas ocho años. Al tiempo de estar en las categorías inferiores del club verdiblanco, consiguió que su madre, Chari, obtuviera un trabajo de limpiadora en las instalaciones béticas para poder así aportar más dinero a la familia, que lo pasaba, especialmente cuando sus padres se separaron cuando Fabián tenía 12 años.

Según fue creciendo, Fabián tuvo más claro cuál era uno de sus principales objetivos: quitar de trabajar a su madre. Una promesa que, con el tiempo, cumplió.

Así contó Fabián hace unos días en una entrevista a ABC cómo fue su infancia:

«Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años y eso agravó un poco más la situación económica. Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No sé cuánto ganaba, pero no mucho. Y con una casa, tres hijos, los estudios, llevarme a mí a entrenar al Betis… No fue fácil, lo pasamos mal económicamente. Mi hermana pequeña y yo no nos dábamos cuenta, pero sí mi hermano mayor y mi madre, que llevaban la casa».

Con los años, la situación de la familia, gracias a su éxito en el fútbol, cambió: «Mi madre trabajaba de lunes a domingo, limpiando. Afortunadamente tuvimos la ayuda de mi tía, que tampoco estaba muy bien económicamente, pero nos dio un gran apoyo sobre todo a mi madre. Por fortuna nos ha llegado la recompensa con el fútbol», explicaba.

La promesa cumplida a su madre

«A mi familia nunca le va a faltar nada. Todos tienen ahora una casa y un coche, eso es lo más importante para mí. Siempre que tenga la suerte de estar bien económicamente, no les faltará nada. Ellos son muy humildes y hasta les cuesta pedirme algo. Somos una familia humilde, llana, del pueblo», contaba el centrocampista en la misma entrevista.

Cuando en 2018 logró un gran contrato internacional con el Nápoles, quitó a su madre de trabajar: «Tuve la suerte de poder permitirme sacarla de trabajar y tirar yo de mi familia, y sin ninguna duda lo hice. Al principio le costó, se lo pensó mucho tiempo, era su rutina, y dejarlo de golpe le costó. Luego disfrutó mucho de poder venir conmigo a Nápoles, a verme jugar, a estar conmigo y mis hermanos», recuerda.

Su novia, Rosa, su otro gran apoyo

Además de su familia, el otro gran apoyo de Fabian es su novia Rosa, sevillana como él y que vive a caballo entre la ciudad andaluza y París, donde el jugador reside como miembro del PSG.

La pareja, que mantiene un perfil relativamente bajo en los medios, disfruta compartiendo momentos juntos, ya sea viajando o simplemente disfrutando de la compañía del otro en la tranquilidad del hogar.

Rosa ha sido una influencia positiva para Fabián, proporcionándole un refugio y una estabilidad emocional en el vertiginoso mundo del fútbol profesional. La pareja a menudo comparte momentos de su vida juntos en redes sociales, mostrando un amor y una complicidad que es evidente para sus seguidores.