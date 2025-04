La expedición espacial de Katy Perry se defiende del aluvión de críticas recibidas

Se puede decir que lo que antes era polémica ya ha pasado a la categoría de escándalo, a juzgar por las crecientes reacciones suscitadas y la magnitud de estas. Es lo que está pasando con el famoso vuelo espacial de Katy Perry y sus amigas, cuyas críticas han pasado ya a otro nivel. Suficiente para que una de las expedicionarias, la periodista Gayle King, haya asegurado que se siente «muy decepcionada y triste» con todo lo que está ocurriendo.

«Lo que Blue Origin quiere hacer es tomar los residuos de aquí y encontrar la manera de enviarlos al espacio para que nuestro planeta sea más limpio. Jeff Bezos tiene muchísimas ideas, y las personas que trabajan allí están realmente dedicadas a hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Eso es lo primero», ha dicho Gayle King en 'CBS Mornings' sobre el vuelo que la llevó a ella y a sus cinco amigas a convertirse en la primera tripulación espacial compuesta exclusivamente por mujeres.

«No hay nada frívolo en lo que hacemos», ha querido aclarar King en respuesta a las críticas sobre el vuelo. «Así que, saben, estoy muy decepcionada y muy triste por esto. Y también quiero decir esto: qué se está haciendo para inspirar a otras mujeres y jóvenes. Por favor, no lo ignoren. Muchas mujeres y jóvenes me han contactado, y también hombres, por cierto. Hombres también que dicen: '¡Guau! Nunca pensé que podría hacer eso, pero te veo haciéndolo a estas alturas de tu vida'», ha resumido en su defensa.

La privatización de los viajes espaciales

Gayle King es una de las seis componentes de la expedición que más a pecho se está tomando las críticas y ha sido la más decidida a la hora de salir a escena para defender los motivos de la expedición espacial, cualesquiera que estos sean, pues ese está siendo otro debate. Previamente, había declarado a 'People' que «cualquiera que lo critique no entiende realmente lo que está sucediendo».

El vuelo de Blue Origin duró aproximadamente 11 minutos el lunes y fue la primera tripulación íntegramente femenina de la compañía, que también incluía a Katy Perry, la científica espacial Aisha Bowe, la científica investigadora Amanda Nguyen, la periodista Lauren Sanchez (prometida de Jeff Bezos) y la productora de cine Kerianne Flynn.

Blue Origin permite a cualquier persona reservar un asiento en su nave espacial, requiriendo en la mayoría de los casos un depósito totalmente reembolsable de 150.000 dólares. La compañía subastó su primer asiento por 28 millones de dólares en 2021, según 'The New York Times'. No está claro qué pasajeros a bordo del vuelo NS-31 de Blue Origin eran clientes de pago y cuáles eran invitados que volaron gratis.

Muchas de las críticas a Blue Origin y a la privatización de los viajes espaciales se centraron en los costes de producción y de los billetes de los pasajeros, así como en las supuestas altas emisiones de carbono que afectan al medioambiente terrestre.

Katy Perry y las hamburguesas

La actriz y modelo Olivia Munn criticó abiertamente el vuelo antes del lanzamiento. «Sé que probablemente no sea lo más guay, pero hay muchas otras cosas importantes en el mundo ahora mismo», dijo durante su aparición en 'Today with Jenna and Friends' a principios de este mes. «¿Qué van a hacer en el espacio? ¿Qué hacen ahí arriba?», se preguntó.

Poco después salió a escena la actriz y directora Olivia Wilde, quien compartió incluía una foto de Katy Perry saliendo de la nave espacial a su regreso de la órbita y otra foto de ella besando el suelo. El texto del meme decía: «Bajando de un vuelo comercial en 2025». Y añadía: «Supongo que mil millones de dólares compraron buenos memes».

La modelo Emily Ratajkowski compartió posteriormente una publicación en TikTok criticando el lanzamiento: «Miren el estado del mundo y piensen en cuántos recursos se destinaron a enviar a estas mujeres al espacio, ¿y para qué?». Lo calificó todo como «una parodia», y más después de ver el vídeo publicado por Katy Perry con todo el grupo jugando y haciendo bromas dentro del cohete.

Hasta la cadena de hamburguesas Wendy's ha entrado en la polémica para reírse de Katy Perry. La cuenta oficial del restaurante lanzó en X comentarios sarcásticos contra la cantante. «¿Podemos enviarla de regreso?», publicó tras la toma de tierra. Lejos de quedarse ahí, la cadena volvió a publicar una imagen de la cantante besando el suelo al aterrizar con la frase: «Besé el suelo y me gustó». Era una parodia del conocido verso de 'I Kissed a Girl', uno de sus grandes éxitos.