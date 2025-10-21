Suscribete a
La exmujer de Kevin Costner se casa con un amigo y vecino del actor dos años después de su divorcio

Christine Baumgartner tuvo su 'sí, quiero' con el millonario financiero Josh Connor este sábado

La exmujer de Kevin Costner se casa con un amigo y vecino del actor dos años después de su divorcio
Marina Ortiz Cortés

Kevin Costner (70 años) y Christine Baumgartner (51) protagonizaron una retahíla de titulares hace dos años cuando anunciaron su divorcio tras 18 años casados. Un proceso mediático y polémico por el cruce de acusaciones que finalmente terminó en febrero del 2024. Ella quiso ... impugnar el contrato prematrimonial que firmaron antes de casarse exigiendo más manutención, pero el juez dio por válido el documento y Christine tuvo que pagar un millón de dólares por haberlo discutido, según una de las cláusulas del mismo acuerdo.

