La exmujer de Kevin Costner se casa con un amigo y vecino del actor dos años después de su divorcio

Kevin Costner (70 años) y Christine Baumgartner (51) protagonizaron una retahíla de titulares hace dos años cuando anunciaron su divorcio tras 18 años casados. Un proceso mediático y polémico por el cruce de acusaciones que finalmente terminó en febrero del 2024. Ella quiso ... impugnar el contrato prematrimonial que firmaron antes de casarse exigiendo más manutención, pero el juez dio por válido el documento y Christine tuvo que pagar un millón de dólares por haberlo discutido, según una de las cláusulas del mismo acuerdo.

Otro de los detalles que se discutió durante el proceso de ruptura del matrimonio fue la relación existente entre Christine y Josh Connor (51), amigo y vecino del matrimonio. Ella negó en agosto de 2023 que existiera a algo más que una bonita amistad, pero solo unos meses después, el siguiente mes de enero, unas imágenes confirmaban que lo suyo tenía tintes románticos. El tiempo le ha dado la razón a Kevin Costner, porque este fin de semana la nueva pareja se ha casado, menos de dos años después de que se firmara el divorcio.

Ha sido en el rancho de Santa Inez, un viñedo de Santa Bárbara (California), donde la pareja ha pronunciado su 'sí, quiero' en la puesta de sol y ante unos 100 invitados, según cuenta la revista 'People'.

Entre ellos estaban familiares y amigos, pero sin duda los más importantes asistentes fueron los hijos de ambos, puesto que los novios tienen un total de seis hijos, tres cada uno, de relaciones anteriores. Christine contó con Cayden, Hayes y Grace, los tres hijos que comparte con Kevin Costner, de 18, 16 y 15 años respectivamente.

Según la revista, fue una celebración «no presuntuosa» con dos vestidos diferentes que se ha extendido todo el fin de semana. «Fue mágico», les ha confesado uno de los invitados. «El lugar era precioso, pero era sobre todo especial por lo íntimo que era, no era una gran producción sino algo auténtico y emocionante, muy como son ellos. Todo el mundo allí sentía que estaban viendo algo realmente valioso», ha añadido.

No solo eso, sino que considera que ni una sola persona salió sin llorar: «Para la pareja, lo más emocionante es construir una vida auténtica y llena de alegría juntos. Están abrazándose a la paz de este nuevo comienzo, centrándose en los momentos del día a día que son los más importantes».

Christine y Josh se comprometieron en enero tras algo más de un año de relación. El novio trabaja en el sector financiero y, según los medios estadounidenses, es millonario. Un detalle que los usuarios de redes sociales no han pasado por alto, atacando a Christine por considerar no solo que la boda ha llegado demasiado rápido tras el divorcio, sino señalando que él debería firmar un contrato prematrimonial y proteger su patrimonio.