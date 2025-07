El éxito millonario del imperio hotelero de Cristiano Ronaldo en Madrid

Hablar de Cristiano Ronaldo y hablar de millones es prácticamente lo mismo, pero detenerse a mirar cifras concretas resulta, sin duda, esclarecedor. Solo con su ficha en el fútbol se entiende a la perfección que su nivel de vida sea muy superior al de cualquiera, pero si además sumamos las ganancias procedentes de contratos publicitarios o negocios propios, la cosa se dispara exponencialmente.

Y en el caso de Cristiano Ronaldo, aún más. Lleva años siendo uno de los jugadores mejor pagados, pero también años formando una enorme cartera de negocios de todo tipo: ropa, perfumes, injertos capilares, cadenas de gimnasios e incluso criptomonedas. Son muchos los ámbitos en los que el futbolista ha invertido con el fin de convertir su fortuna en más fortuna, pero si hay un sector que le ha funcionado especialmente bien, ese es el hostelero.

En este campo, el delantero se adentró junto a un socio de su Madeira natal, Dionisio Pestana. Ambos son los máximos accionistas del Grupo Pestana, que tiene hoteles en Madeira, Lisboa, Madrid y Nueva York. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en el éxito de sus hoteles en España, concretamente los dos que tiene en Madrid, ambos en ubicaciones excepcionales: uno en la emblemática Plaza Mayor y otro en plena Gran Vía, muy cerca del cruce con la calle Fuencarral.

No es nada extraño ver turistas acercarse hasta la puerta de cualquiera de los dos edificios simplemente para «ver el hotel de Cristiano». Incluso se ha llegado a ver fans haciendo reverencias o arrodillándose ante la entrada en señal de respeto y admiración hacia su ídolo. Por ello no sorprende que las cosas funcionen bien y que muchas de estas personas decidan alojarse allí cuando viajan a la capital. El problema es que no es apto para todos los bolsillos, aunque tampoco es, ni mucho menos, uno de los hoteles más caros de Madrid.

De hecho, sus inicios fueron complicados. Su apertura estaba prevista para 2019, pero la pandemia de la Covid-19 retrasó todo y, después, la facturación de su primer año no acompañó tanto como la de este último. En 2024, la sociedad ha firmado su mejor cifra con una facturación de 13,6 millones de euros, que tras impuestos y pagos se traduce en un beneficio neto de 1,6 millones, algo que pocas entidades logran.

El hotel de Gran Vía, que además lleva el nombre de Cristiano, tiene 168 habitaciones y un gran reclamo turístico, sobre todo en verano: una terraza de 360 metros cuadrados con piscina y 'rooftop'. Los precios de las habitaciones estándar oscilan entre los 162 y los 202 euros por noche, mientras que en las superiores destaca la llamada The Amazing CR7, que alcanza los 650 euros la noche.

En el caso del hotel de la Plaza Mayor, que ya no lleva el CR7 junto al cartel principal, los precios son incluso superiores. Puedes alquilar una habitación normal por entre 187 y 337 euros, o alojarte en una suite con vistas espectaculares de la capital por 650 euros la noche.

Sin duda, ha sido una gran inversión por parte del futbolista junto a su socio, que cuenta con una dilatada trayectoria en el sector y muchos más hoteles aparte de los que gestiona con el astro del balón. Pero es evidente que Cristiano sabe muy bien cuándo, dónde y con quién invertir, porque la realidad es que la mayoría de sus negocios salen bien.

Quizá sea de él y de su buena estrella de quien aprende su mujer, Georgina, que acaba de presentar un proyecto de inmobiliaria de lujo, Bellahatria, que todo indica está relacionado con la vivienda que mostró en sus redes hace solo unas semanas y que decoró con todo lujo de detalles, sin escatimar en marcas ni acabados. Por ahora, esta iniciativa no está registrada oficialmente y no es posible conocer más detalles, pero la pareja parece convertir en oro todo lo que toca. Y si algo tienen es dinero para invertir y para crear, que es, precisamente, lo que están haciendo.