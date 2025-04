Del éxito de Enrique a la desconocida vida con escolta de las mellizas de Julio Iglesias

Este sábado en su mansión de Indian Creek, la isla más exclusiva de Miami, Julio Iglesias de la Cueva celebrará su 80 cumpleaños junto a sus ocho hijos. Una cena que ha preparado con mucho cariño y para la que ha invitado uno a uno a todos sus vástagos, pues nada le haría más ilusión que soplar las velas junto a todos ellos. «Para Julio sus hijos son lo más importante de su vida. Le gusta saber de ellos todo el tiempo y saber que están bien. Les llama varias veces a la semana cuando no los tiene cerca», asegura una fuente cercana al cantante. Recalcan que de todos ellos, por aquello de las habladurías de que con Enrique no tiene buena relación «nada más lejos de la realidad, Julio está feliz con el éxito de su hijo y se ven y hablan siempre que pueden. Se le cae la baba con él», afirman las mismas fuentes.

1 Chabeli Iglesias Preysler EFE Chabeli Iglesias Preysler Chabeli (52 años) Vive en Miami, está casada con Christian Aldaba y tiene dos hijos; Alejandro (21) y Sofía (11). Diseña artículos para el hogar

Su primogénita Chabeli Iglesias Preysler, de 52 años, siempre ha sido su debilidad, de ella el artista ha llegado a decir que «es el ser humano que más quiero en el mundo». Ambos mantienen la complicidad intacta. Ella ha sido la encargada de guiar un especial de dos capítulos de 'Lazos de Sangre' dedicados a su padre que se han emitido estos días en TVE. Allí Chabeli hizo hincapié en la obsesión de su padre por la seguridad de ella y de sus dos hermanos Julio José Iglesias Preysler y Enrique Iglesias Preysler. La vida les cambió tras el secuestro de su abuelo Julio Iglesias Puga a manos de la banda terrorista ETA en diciembre de 1981. «Ibamos con un guardaespaldas permanentemente siguiéndonos mientras intentábamos vivir una vida lo más normal posible», explicó la hija del cantante e Isabel Preysler.

2 Julio José Iglesias Preysler GTRES Julio José Iglesias Preysler Cantante como su padre. A sus 50 años está divorciado de Charisse Verhaert y ahora sale con una modelo cubana

Pronto se marcharon los tres a Miami a vivir con su padre por seguridad. Una separación forzosa de su madre que aunque ahora entienden hubiesen preferido que no se hubiese producido. Los tres hermanos siempre han seguido muy unidos, Chabeli siempre ha ejercido de hermana mayor y aún hoy sus hermanos la llaman 'la madre Teresa' porque sigue pendiente de ellos y les aconseja y les riñe si hace falta. «Aunque no sean muchos, los tiempos que pasamos son muy bonitos. Somos una familia que, gracias a Dios, nos queremos mucho», dijo Julio Iglesias Jr en una entrevista.

Unión indestructible

Chabeli está casada con Christian Altaba con quien tiene dos hijos, el mayor Alejandro de 21 años estudia Derecho y la pequeña Sofía de 11 años. Su hermano Julio ha seguido los pasos de su padre en la música y han compartido escenario juntos. Con 50 años, la genética le ha premiado y el tiempo parece que no pasa para él. Estuvo casado con Charisse Verhaert siete años y ahora sale con una modelo cubana Ariadna Romero.

3 Enrique Iglesias GTRES Enrique Iglesias Preysler Con 48 años es uno de los artistas latinos más vendidos. Lleva 22 años junto a Anna Kournikova y son padres de tres hijos

Vive en Miami a escasos metros de su hermano Enrique, 48 años, al que está muy unido. Hasta la fecha es el que más éxito musical ha tenido. Emprendió su carrera artística a espaldas de su padre y le salió bien. Se ha convertido en uno de los artistas latinos con más ventas y ha sido laureado con los mejores premios de la industria discográfica, como un Grammy al mejor artista latino y otros cinco Grammy Latinos. Lleva 22 años junto a la extenista Anna Kournikova y son padres de tres hijos; los mellizos Nicholas y Lucy, de cinco años y Mary, de tres años. Muy celosos de su vida privada, son los únicos de toda la familia que no suele asistir a eventos públicos ni les gusta mostrar su intimidad en sus redes sociales.

A los Iglesias Preysler nunca les ha faltado de nada pero sí han sufrido las ausencias de su padre que sacrificó gran parte de su vida personal para alcanzar la gloria en el mundo de la música y convertirse en un mito. Algo de lo que están muy orgullosos sus hijos y que no le reprochan. «Físicamente no soy un buen padre porque no les he visto crecer como debería», reconocía Julio Iglesias en una entrevista, «pero emocionalmente ellos saben que me tienen a su lado, y me miran a los ojos como diciendo '¡viva!», añadía.

Músicos en potencia

Quizás por eso en 1991 cuando se cruzó en su vida Miranda Rijnsburger, una modelo holandesa de 23 años decidió ampliar la familia e intentar disfrutar de esa paternidad que tanto añoraba. Aunque lo intentó no ha podido ser hasta hace bien poco cuando decidió bajar la intensidad de su carrera profesional y disfrutar de su familia. Con Miranda tuvo cinco hijos. El primogénito Miguel Alejandro Iglesias Rijnsburger, de 26 años, dos años después llegó su hermano Rodrigo Iglesias Rijnsburger, de 24 años. Miguel quiso probar suerte en el mundo de la música pero lo dejó para estudiar finanzas y actualmente trabaja en una agencia inmobiliaria en Miami.

4 Miguel Alejandro Iglesias Rijnsburger GTRES Miguel Alejandro Iglesias Rijnsburger Tiene 26 años, coqueteo con la música sin éxito y ahora trabaja en una inmobiliaria en Miami

5 Rodrigo Iglesias Rijnsburger REDES Rodrigo Iglesias Rijnsburger A sus 24 años intenta abrirse camino como compositor y cantante en Miami

Rodrigo es un enamorado de España y pasa mucho tiempo en la finca familiar de Ojén. Quiere abrirse paso como compositor y cantante aunque de momento no se le conoce ningún trabajo. El 1 de mayo de 2001 llegaron más mujeres a la familia, nacieron las mellizas Victoria y Cristina, de 22 años. Ambas hicieron su presentación en sociedad en la Gala MET de Nueva York vestidas de Oscar de la Renta en 2019. Un capricho que dicen le costó a su padre alrededor de 150.000 euros entre las entradas, la estancia, etc... Coqueteaban con las redes sociales donde eran muy activas y montaron una empresa de nutricosmética. Desde pequeñas pasan largas estancias en la finca familiar de Ojén (Marbella) , donde montan a caballo y practican varios deportes entre ellos el motocross.

6/7 Victoria y Cristina Iglesias Rijnsburguer ABC Victoria y Cristina Iglesias Rijnsburger Las gemelas de 22 años pasan medio año en la casa de Ojén. Han hecho sus pinitos en la moda y montado un negocio de nutricosmética

Hasta hace poco vivían protegidas por una joven malagueña, Azahara Margon, campeona de España de kárate y con vocación frustrada de guardia civil. El actor Antonio Banderas es quien se la recomendó a Julio Iglesias para que cuidase de las gemelas. Además de protegerlas las 24 horas les enseñó varios deportes y defensa personal. Y el último y más desconocido de esta gran familia es Guillermo Iglesias Rijnsburger, de 16 años, amante también de los deportes como el resto de sus hermanos y estudia el grado 11 de High School. Entre sus aficiones está tocar la batería, algo de lo que Julio padre ha presumido en redes.

8 Guillermo Iglesias Rijnsburger con su hermana Guillermo Iglesias Rijnsburger El más desconocido. A sus 16 años estudia el grado 11 de High School y toca la batería

En Miami todos han encontrado el refugio perfecto, alejados de los focos en las lujosas urbanizaciones donde se ofrece seguridad y privacidad. Algo que aquí en España solo han encontrado en el búnker de Isabel Preysler madre en Puerta de Hierro y los de Miranda en la finca marbellí. Quizás el artista suba una foto soplando las velas con todos ellos como símbolo de la felicidad de que a su edad ha podido ver cumplidos todos sus deseos.