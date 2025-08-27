Excelentes noticias para Jaume Anglada: pasa a planta tras dos duras semanas en la UCI

Excelentes noticias para Jaume Anglada, que comienza a ver la luz al final del túnel tras dos semanas angustiosas. Ahora se ha sabido que ya ha pasado a planta después de pasar todo este tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y está respondiendo de forma óptima al tratamiento del equipo médico del Hospital Universitario Son Espases.

El músico mallorquín circulaba en moto en la madrugada del 8 de agosto cuando en la avenida Joan Miró de Palma fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Afortunadamente, y tras días de mucha preocupación, las últimas informaciones sobre su situación del artista son ya muy optimistas y ha pasado a planta tras dos semanas en la UCI.

El entorno de Jaume Anglada se encuentra muy ilusionado con la evolución satisfactoria que está siguiendo el artista, que continuará bajo la observación del servicio de traumatología, tal y como consta en el último parte médico facilitado: «El estado general del paciente es bueno».

Pendiente de otra operación

Sin embargo, todavía hay que tener calma y prudencia porque esto no significa que vaya a abandonar el hospital próximamente. El pasado 13 de agosto fue su última intervención, cuando los médicos tuvieron que colocarle unas placas metálicas en la cabeza del fémur y en la pelvis, y todavía tendrá que pasa una vez más por el quirófano. Según 'Última hora', Jaume Anglada será operado de la muñeca y de la mandíbula en breve.

Lo que sí parece es que Jaume Anglada está ya fuera de peligro después del tremendo susto y la incertidumbre que rodeó al estado del cantautor durante los primeros días posteriores a su traslado de urgencia al hospital. Eso sí, nunca le ha faltado apoyos y ánimos, y ha recibido las visitas de numerosos amigos y colegas de profesión, que han constatado esa mejoría paulatina.

Una evolución muy satisfactoria

La evolución está siendo muy satisfactoria después de las preocupantes noticias iniciales al sufrir un «traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones», según los primeros informes médicos. Un enorme susto que tuvo a toda su familia y amigos pendientes de él tras ser cometido a varias operaciones.

El músico sufrió fuertes lesiones en la cadera, costillas y muñecas, lo que provocó que fuera sometido a diversas intervenciones en el quirófano, días críticos en los que el cantante ha tenido permanentemente a su lado a su mujer, Pilar Aguiló, y sus hijos Julia y Jaime, de 17 y 15 años respectivamente.

Los últimos partes médicos ya hablaban de «una sensible mejoría» y una evolución «más estable». Ya había abandonado la sedación y la respiración asistida. Ahora ya esta en planta tras abandonar la UCI y la Unidad de Cuidados Intermedios.