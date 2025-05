Eurovisión; mucha fama y poco dinero para los artistas

Más de 180 millones de espectadores, según datos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), se reunirán hoy sábado frente al televisor por la edición número 69 del festival de Eurovisión que este año se celebra en Basilea (Suiza). Aunque parezca que España está 'maldita' por el concurso, somos el país que más veces se ha presentado (en 62 ocasiones) de las que solo hemos ganado en dos ocasiones (Massiel, en 1968 y Salomé, en 1969) y hemos quedado entre los diez primeros puestos en veintinueve ocasiones.

Aun así, y a pesar de que luego la participación de los artistas españoles no supone un trampolín para sus carreras, nuestro país sigue apostando por participar en un concurso que no nos reporta nada. El caso más reciente el de Chanel Terrero, la joven hispano cubana hizo historia después de muchos años con su 'SloMo' en 2022 en Turín, donde quedó en tercera posición con 459 puntos. Sin embargo, tras acabar el festival sufrió varios altibajos: «Acabé 2022 con estrés, me obligaban a hacer cosas que no quería. Le cogí miedo al estudio, lloraba antes de grabar… Pero ahora estoy bien», reconoció en una entrevista reciente en 'La Revuelta'.

Chanel confesó haber sufrido mucha presión por la actuación en Turín, comparando su disciplina artística esos días con la de un atleta. Un esfuerzo que no tuvo ninguna compensación económica, ya que lo único que perciben los artistas que participan en el festival son dietas por desplazamiento. Sí obtuvieron beneficios por los 'royalties' los compositores de las canciones, que en este caso fueron cinco artistas entre los que no estaba Chanel, y la discográfica BMG Spain, que lograron cuatro discos de Platino con 240.000 unidades vendidas. Tampoco ha podido repetir Chanel la mítica coreografía sobre un escenario ya que los derechos de autor le pertenecen a Kyle Hanagami, artista con el que la relación se ha deteriorado. Ha tardado dos años en sacar su primer álbum '¡Agua!' (Sony) con el que no ha obtenido los resultados esperados ni la repercusión que tuvo con su 'SloMo'.

Chanel Terrero GTRES

A Chanel se le unen otros muchos artistas españoles emergentes a los que su participación en Eurovisión no les ha servido de trampolín para impulsar sus carreras a nivel internacional ni para tener más trabajo a nivel nacional. Es el caso de Nebulossa, el matrimonio de Ondara (Alicante) que dejó la peluquería que regentaban y dos bandas fracasadas para representar a España con su polémico tema 'Zorra', que nos dejó en el puesto 22. Ellos siempre tuvieron claro que iban a divertirse y a aprender. Tras su paso por Malmö han sacado tres sencillos que no han tenido ni de lejos el éxito que obtuvieron con 'Zorra', que sí les reportó numerosos bolos tras el festival y un disco de Platino con 60.000 copias vendidas.

Soraya Arnelas ya sabía lo que era el éxito televisivo tras quedar segunda clasificada en la cuarta edición de 'OT' y en 2009 nos representó con 'La noche es para mí' quedando penúltima en el festival celebrado en Moscú. «Nos ha faltado emitir las galas y cumplir las reglas del festival para ganar muchos más puntos. Europa no quiso votar a un país que no ha cumplido las reglas del festival», argumentó ante los medios tras su derrota. Unas críticas que le supusieron un veto por parte de TVE, que no contó con ella en sus posteriores programas de Eurovisión hasta hace apenas un año. La cantante extremeña ha decidido celebrar sus 20 años de carrera musical con una nueva versión de 'La noche es para mí', a pesar del duro camino de espinas que supuso para ella este eurovisivo tema. Creó hace 17 años su propio sello discográfico y sabe lo duro que es el mundo de la música a pesar de la fama. Con 52 años se ve todavía encima de un escenario, aunque piensa en retirarse al campo y ayudar a jóvenes emergentes a cumplir sus sueños como ella hizo.

Otra 'triunfita' que gana más fuera del mercado musical es Edurne, la joven artista quedó en el puesto número 21 de 27 en el Festival de Eurovisión en 2015 con la canción 'Amanecer'. Al año siguiente fichó como jurado del programa de Telecinco 'Got Talent' donde participó ocho temporadas. Ese mismo año también dejó, tras once años, su relación con la discográfica Sony Music. Y tras cuatro años de parón, Edurne volvió a la industria musical. Sobre su paso por Eurovisión lo tiene claro: «Estuve cinco meses trabajando muchísimo. También con mucha presión, porque el país se vuelca contigo y está muy encima. Pero para mí ha sido una de las experiencias más importantes que he podido vivir, aunque tengo dudas se si volvería», dijo en una entrevista.

Edurne GTRES

Lo que sí ha hecho es mostrarse polifacética, más allá de la música por eso ha trabajado en musicales, ha hecho cameos en series de televisión, ha sido colaboradora en el programa de radio 'Yu: No te pierdes nada' e imagen en diferentes anuncios. En 2020 fue madre fruto de su relación con el futbolista David De Gea y publicó el libro de autoayuda 'El cóctel de la felicidad' (MR), en el que compartía su filosofía de vida, ser positiva siempre y levantarse después de cada caída.

A El sueño de Morfeo, una de las bandas de pop de más éxito en nuestro país tampoco les vino bien participar en el festival de Eurovisión en 2013 con el tema 'Contigo hasta el final', con el que quedaron penúltimos. Tras la experiencia eurovisiva lanzaron un disco recopilatorio con grandes colaboraciones, pero la banda decidió separarse, aunque siguen siendo amigos. Raquel del Rosario vive en Los Ángeles junto a su familia rodeada de la naturaleza y alejada de la música. El guitarrista del grupo David Feito, pasó a ser vocalista y sólo ha conseguido sacar un disco 'En el otro lado' y a Juan Luis Suárez, tercer integrante de la banda, una afección de la columna le impide tocar tan a menudo como quisiera y cuando lo hace tiene que estar sentado por los dolores.

Blas Cantó quedó en el puesto 24 con 'Voy a quedarme' en 2019 y, aunque sigue enfocado en su carrera musical, ha tenido que abrirse camino en otros mundos como el de la televisión. Ha participado en 'Tu cara me suena' en Antena 3 que ganó versionando a otros artistas y en 'Bake Off: famosos al horno', en TVE, en el que demostró que además de componer también se le da bien hacer pasteles.

Barei GTRES

La madrileña Barei, en 2016, alcanzó el puesto 22 con la canción 'Say Yay!', compuesta por ella misma. Su discográfica Universal Music se negó aprovechar el tirón eurovisivo provocando su abandono y creando ella misma su sello musical, Barei Music, con el que lanzó un par de sencillos. A finales de 2018 su vida dio un vuelco: fue madre de mellizos, que la llevaron a centrarse en su familia y a dejar en un segundo plano la composición. Tras este parón hace unos meses ha reaparecido en la escena musical con un nuevo disco más maduro y en el que regresa al castellano. «He seguido haciendo cosas, pero de manera mucho más esporádica, más tranquila, sin presión. En cuanto a la música, tampoco tenía muy claro si quería volver como cantante, la verdad», expresó en una entrevista reciente. Tampoco tiene reparos a la hora de hablar de su paso por Eurovisión: «Gané repercusión, pero en sí el festival a mí no me ha dado ni un euro, pero yo todavía sigo debiendo dinero a Universal», sentenció la artista que ha comprobado que su barriga de embarazada se hizo más viral que su actuación en Eurovisión.

También vivieron un éxito efímero con el Festival de Eurovisión las hermanas Muñoz, conocidas artísticamente como Las Ketchup, en 2006 con 'Un Blodymary' quedaron las 21. Este resultado en Eurovisión marcó el inicio del ocaso de su carrera, las hermanas se alejaron de la industria musical y tomaron caminos diferentes. Aunque desde 2019 el grupo se encuentra en activo, conformado por sus integrantes originales y realizando actuaciones en festivales nostálgicos o en programas de televisión. Quien sí saboreó el éxito es Francisco Manuel Ruiz, conocido como Queco, autor del famoso 'Aserejé' que catapultó a Las Ketchup y que fue traducido en más de 20 países.

Rodolfo Chikilicuatre GTRES

Incluso un humorista como Rodolfo Chikilicuatre vio como una broma en el programa de Buenafuente en La Sexta se convertía en realidad y acabó representado a España en Eurivisión con el 'Chiki-chiki', quedando en la posición 16. Este domingo en 'Anatomía de…' Mamen Mendizábal reconstruye el fenómeno del humorista con peluca de Elvis y guitarra de juguete.

Si uno revisa las ediciones del histórico Festival de Eurovisión se da cuenta de que historias de éxito como las de ABBA y otros artistas hay pocas y que, aunque el festival puede transformar a un artista relativamente desconocido en una estrella reconocida a nivel mundial en cuestión de días también puede perjudicar su carrera. La falta de presupuesto (España gastó 595.262 el año pasado) para la actuación y las críticas a las que están expuestos tanto en redes sociales como por parte de la prensa especializada puede ser un arma de doble filo.