Ester Expósito se sincera sobre su experiencia con la ansiedad: «Derivó en un estado depresivo»

Pocos años después de darse a conocer al gran público con su personaje en la serie 'Élite', la actriz Ester Expósito no ocultaba en las entrevistas que concedía a los medios la ansiedad que atravesaba. «Sufrí mucha ansiedad. Yo de por sí soy una persona con mucha ansiedad, es algo con lo que tengo que vivir todos los días, pero con la pandemia se me disparó», hablaba abiertamente en 2020 de su salud mental y de cómo sobrellevaba su éxito, la fama y la exposición mediática. «Con tanta exposición y tanta presión, en ocasiones el nivel se disparaba más. Como ya estaba acostumbrada, conseguí normalizarlo rápido», se sinceraba en su discurso en los Premios GQ.

Ahora, la actriz ha concedido una entrevista reciente en la que ha relatado su experiencia con la ansiedad durante estos años y ha reivindicado la necesidad de pedir ayuda profesional cuando se necesite. Tal y como empezó reconociendo en su conversación con 'ELLE', tras perder su anonimato, recibir críticas y comentarios negativos o protagonizar titulares por su vida privada, «viví momentos muy duros. Sé que soy una afortunada, pero no ha sido fácil». Por ejemplo, ante los frecuentes comentarios en redes sociales sobre su físico, Ester comparte que ha aprendido a ignorarlos.

«Ya estoy acostumbrada, pero al principio, que era superjoven, no lo entendía. Ahora veo que no tiene que ver conmigo, sino con las personas que hacen esos comentarios, que tienen una necesidad de buscar con qué ofender y herir. Pero, por suerte, ya no me hace daño. Lo que sí me incomoda son las intromisiones en mi vida privada, que esté de fiesta y me graben, porque es mi intimidad», expresa quien también se pronunciaba sobre sus problemas de autoestima de los que ya se ha pronunciado en otras ocasiones.

«Antes, por ejemplo, me maquillaba mucho, porque me miraba y no me gustaba lo que veía, pero a la que no quería era a la Ester de dentro, y eso condiciona lo que ves fuera. Cuanto más te trabajes por dentro y hagas las paces contigo misma, mejor te vas a percibir en tu reflejo, porque te mirarás de una manera amable. Yo cada vez me veo mejor, lo estoy consiguiendo», expresó. En la entrevista, Ester también confiesa cómo su personalidad perjudica a su ansiedad. «Siempre he sido muy exigente conmigo misma, muy dura. Soy obsesiva, muy inconformista, siempre estoy buscando cómo hacerlo mejor, la excelencia, y me cuesta mucho estar en el presente, eso provoca que tu relación contigo sea un poco inestable y turbulenta», contó.

Como consecuencia de no saber ver los síntomas que atravesaba, su ansiedad fue «yendo a más» hasta que hace un par de años vivió un episodio «tenebroso y complejo» ante el que no pudo hacer nada: «Fue a más y derivó en un estado bastante depresivo». Ahora no tiene pudor en reconocer que «Estoy medicándome, desde hace un tiempo ya, para eso. Y también ayuda entenderte. Debes vivir muchas cosas para saber qué necesitas en tu vida». Con la terapia que recibe, también ha aprendido a que le dé «igual lo que digan», aunque todavía no ha alcanzado «el punto de equilibrio y de paz absoluta con respecto a mi carrera, mi profesión y lo que implica».