Ester Expósito y el lado oscuro de la fama: «La ansiedad me llevó a un momento muy complejo»
La estrella de 'Élite' admitió que la popularidad se convirtió en una carga difícil de gestionar y que incluso le provocó trastornos del sueño
La vida personal de Ester Expósito: críticas a su físico, un novio actor y su vínculo con David Broncano
Ester Expósito (25 años) fue la gran protagonista de la noche en 'El Hormiguero'. La actriz, que acudió al programa de Pablo Motos para presentar su última película, 'El talento', no solo habló de su nuevo proyecto cinematográfico, sino que también dejó una confesión inesperada sobre su vida personal que no pasó desapercibida.
La intérprete, que se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del panorama audiovisual, ha hablado sin tapujos en los últimos meses sobre cómo ha tenido que aprender a convivir con el peso de la popularidad, la presión mediática y los problemas de salud mental que le ha acarreado.
En una reciente entrevista para la revista ELLE, la intérprete se sinceró: «'Élite' fue un antes y un después. Me abrió un montón de puertas y oportunidades, pero, también, mi vida privada cambió completamente. Y la presión y la exposición explotaron por los aires, y eso es algo con lo que he tenido que lidiar, acostumbrarme y digerir». La actriz reconoció que llegó a atravesar un momento muy delicado: «Hace dos años atravesé también un momento bastante tenebroso y complejo por mi ansiedad, porque ha ido yendo a más. Siempre he tendido a ella, pero me acostumbré o la normalicé, no hice nada para pararla y fue creciendo y, al final, derivó en un estado bastante depresivo».
La fama se le hizo bola, como ella misma admitió en 'El País Semanal': «Empiezo a ser consciente de que mi vida no va a volver a ser la que era». Esa conciencia llegó de golpe con el éxito de la primera temporada de 'Élite', que superó los 20 millones de visualizaciones en apenas un mes. Un fenómeno que lanzó a todos sus protagonistas al estrellato más inmediato. «Siempre tuve muy claro que quería ser actriz, y eso me ha ayudado a no perder el norte ni el foco de las cosas. Pero te cambia la vida. Nada vuelve a ser lo mismo», admitió.
Aunque el peso de la fama es un tema que ha aprendido a gestionar con los años, Expósito también sorprendió en 'El Hormiguero' al compartir un aspecto íntimo y desconocido de su vida: padece parálisis del sueño. «Suelo tener sueños turbios», comenzó explicando. «Estoy medio consciente y mi cerebro se va a lugares oscuros», relató con naturalidad. Pero lo que más sorprendió al público fue cuando detalló la angustia que siente en esos episodios: «El peor es cuando intento correr y no puedo; necesito hacerlo, pero me cuesta y me despierto con mucha angustia».
La actriz también compartió otro de los sueños que más la han impactado: «También tengo otro que es que había matado a alguien hace tiempo y se me había olvidado». Palabras que dejaron a Pablo Motos y a los espectadores en silencio por lo perturbador de la experiencia.
Lejos de dejarlo en una simple anécdota, Expósito confesó que incluso buscó ayuda médica. «Estaba bastante rayada con eso así que un día fui a la neuróloga y me lo explicó. Lo que ocurre es que el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso», señaló. Y añadió lo que le dijo la especialista: «Tu cerebro piensa que te estás muriendo y te manda señales y ruidos para que te despiertes, pero como estás despierta, los oyes».
La intérprete explicó que hubo una época en la que los episodios eran casi diarios: «Ya no me pasa tanto, pero hubo un tiempo en el que me ocurría todas las noches. Incluso, cuando he dormido con amigas, me han escuchado respirar como a modo de señal para que me despierten», expresó.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete