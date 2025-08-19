El estado físico de Amador Mohedano dispara todas las alarmas: «Es impactante»

El estado de Amador Mohedano ha disparado todas las alarmas después de que el programa 'TardeAR' haya emitido unas imágenes impactantes en las que se ve al hermano de Rocío Jurado profundamente desmejorado. Gloria Camila ha querido aclarar que ha tenido un problema de estómago y que se espera que mejore poco a poco.

«Es una imagen impactante, nada que ver con la que vimos hace apenas 20 días», aseguraba el presentador Frank Blanco sin dar demasiado crédito a lo que veía, unas imágenes de Amador Mohedano en las redes sociales donde aparece felizmente rodeado de sus nietos. «Ha reaparecido y su imagen preocupa», añadía el conductor del programa.

El representante, de 71 años, ha estado ingresado cerca de una semana por problemas estomacales, tal y como él mismo comentaba a la salida del centro. Ocurrió a finales de julio. Llevaba un tiempo sintiéndose mal y al ver que no mejoraba decidió ir al hospital. había sido visto por última vez en el entierro de Michu, la expareja de José Fernando Ortega, donde ya se le advirtieron problemas para caminar y también se le veía bastante más delgado.

Su ingreso en Jerez

Anteriormente, el año pasado, también fue ingresado al sufrir una bajada de glóbulos rojos y sentir unos mareos. Fue entonces cuando Rosa Benito aseguró que su exmarido «no come muy bien y le baja mucho el hierro».

Tres semanas después de su ingreso por problemas estomacales, su aspecto se ha deteriorado más. «En el hospital, él no pudo comer sólidos, solo líquidos, y su problema ha sido del estómago. Por lo tanto, hasta que ha estado más estable, que por lo que yo he hablado con él, ahora come mejor, pues va poco a poco», ha comentado Gloria Camila, su sobrina y colaboradora de TardeAR. «La circulación la tiene mejor, tiene más apetito y va poco a poco», ha proseguido.

Amador Mohedano, en la imagen mostrada por Telecinco. TELECINCO

La hija de Rocío Jurado ha querido enviar un mensaje de tranquilidad: «Poco a poco se va recuperando, he podido hablar con él y poco a poco está mejorando», ha indicado al tiempo que ha asegurado que el ánimo de Amador Mohedano se mantiene bien.

Tratamiento en Chipona

Los compañeros de programa han recibido con alivio las palabras de Gloria Camila después del impacto que había supuesto ver a Amador Mohedano tan deteriorado. La familia ha transmitido en sus redes sociales todo el cariño hacia el hermano de Rocío Jurado, a la espera de que evolucione bien del tratamiento.

La contertulia Marta López, amiga de la familia, ha asegurado que ha hablado con Amador Mohedano en varias ocasiones y que este se ha mostrado «contento» durante la conversación, aunque consciente de que debe «seguir un tratamiento y unas pautas médicas» para reponerse por completo. Actualmente, el ex de Rosa Benito se encuentra pasando estos días de verano en Chipiona rodeado de sus hijos, nietos y amigos bajo un estricto régimen alimenticio.