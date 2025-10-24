«Mi esposo Eminem pagará»: el insólito arresto de una mujer que se negó a pagar su comida en Florida

El rapero Eminem vuelve a verse envuelto en un episodio insólito, aunque esta vez sin haber hecho absolutamente nada. Una mujer fue arrestada en el estado de Florida luego de afirmar que estaba casada con el artista y que él se ... encargaría de pagar su cuenta en un restaurante local.

El curioso incidente tuvo lugar en el Darrell's Dog Gone Good Diner, un pequeño local de la ciudad de Silver Springs. Según informó 'TMZ' este 23 de octubre, la protagonista de esta historia fue Jennifer Kleber, una mujer de 54 años que, tras disfrutar de un abundante desayuno, se negó a pagar los 27,55 dólares que debía.

Cuando el personal del restaurante le pidió que abonara la cuenta, Kleber aseguró no tener dinero y, sin inmutarse, declaró que su esposo, Marshall Bruce Mathers III, nombre real de Eminem, se haría cargo de todo. «Él siempre paga mis cuentas, tiene dinero ilimitado», habría afirmado ante los trabajadores del local, según consta en el informe policial al que tuvo acceso el citado medio.

El gerente del restaurante reconoció inmediatamente a la mujer, ya que no era la primera vez que intentaba comer sin pagar. Ante la negativa de Kleber y su insistencia en el supuesto matrimonio con el rapero, los empleados decidieron llamar a la policía.

GTRES

Cuando los agentes llegaron, la mujer repitió su historia con total convicción. Sin embargo, los oficiales no encontraron ningún indicio de la relación que afirmaba tener con el artista y procedieron a detenerla por el delito menor de «estafa a un establecimiento». Kleber fue trasladada al Marion County Jail, donde permanece bajo custodia.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el nombre del rapero se ve involucrado en situaciones protagonizadas por admiradores con comportamientos extraños. En mayo de este año, 'The Guardian' informó sobre la nueva condena de Matthew David Hughes, un fan que en 2020 irrumpió en la casa de Eminem en Detroit y le dijo al propio artista que «había ido a matarlo». Hughes, que ya había sido arrestado por un intento similar en 2019, recibió libertad condicional, pero volvió a la cárcel tras incumplir los términos del acuerdo judicial.

A diferencia de aquel episodio de tintes más inquietantes, el caso de Jennifer Kleber roza lo absurdo y ha provocado una mezcla de sorpresa y humor en redes sociales. Sin embargo, para las autoridades locales, su reiterado intento de engaño no tiene nada de gracioso: será la justicia de Florida quien decida ahora el futuro de la mujer que se hizo pasar por la «esposa de Eminem» para no pagar un desayuno de menos de treinta dólares.