Suscribete a
ABC Premium

«Mi esposo Eminem pagará»: el insólito arresto de una mujer que se negó a pagar su comida en Florida

Jennifer Kleber fue detenida tras inventar una historia que dejó perplejos a los empleados de un restaurante. Aseguró que el rapero la mantenía y que tenía «dinero ilimitado»

Un ex ingeniero de sonido de Eminem, acusado de robarle más de 25 canciones inéditas y venderlas en internet

«Mi esposo Eminem pagará»: el insólito arresto de una mujer que se negó a pagar su comida en Florida
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El rapero Eminem vuelve a verse envuelto en un episodio insólito, aunque esta vez sin haber hecho absolutamente nada. Una mujer fue arrestada en el estado de Florida luego de afirmar que estaba casada con el artista y que él se ... encargaría de pagar su cuenta en un restaurante local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app