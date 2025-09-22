Así fue la espectacular boda de Rocío Camacho y Guillermo Aylon en el castillo de Batres

La influencer Rocío Camacho (30 años) vivió este fin de semana uno de los días más importantes de su vida: su boda con Guillermo Aylon. La pareja, que formalizó su compromiso en Formentera hace un año, selló su amor en el castillo de Batres, en Madrid, el escenario perfecto para una ceremonia de cuento de hadas.

El enlace, de carácter civil, congregó a más de 200 invitados, entre los que no faltaron rostros conocidos del universo digital, amigos de la novia y destacadas personalidades del mundo del deporte. La fiesta, en realidad, comenzó el viernes con una animada preboda que anticipaba la gran celebración del sábado. Música, bailes y complicidad marcaron esas horas previas en las que tanto Rocío como Guillermo se dejaron ver radiantes y cómplices.

La gran incógnita era, sin duda, el vestido de la novia. La creadora de contenido había adelantado a 'Vanitatis' que buscaba «algo sencillo, elegante y con un toque sensual». Fiel a esas palabras, confió en Lorenzo Caprile, quien diseñó un traje a medida que se convirtió en uno de los grandes protagonistas del día.

«No quería sentirme disfrazada ni que fuese un vestido que viese en 20 años y me arrepintiese de haber elegido. Es clásico, sencillo y elegante», confesó a la revista '¡Hola!'.

Entre los asistentes destacaron conocidos nombres del digital como Rocío Osorno, Teresa Bass, Marta Carriedo, Claudia Martínez, Sophie Tatar, Isa Ramos o Sara Fructuoso, además de la campeona olímpica Carolina Marín, que ya había sorprendido en la preboda.

La emoción también se vivió en los detalles más íntimos: el padre de Rocío la acompañó al altar con gesto de orgullo y, en un momento inesperado, la mascota de la pareja, una pequeña pomerania negra, se convirtió en protagonista robando miradas y sonrisas.

Un enlace para el recuerdo

La celebración se alargó hasta bien entrada la noche, cuando el castillo iluminado ofreció una estampa mágica. Tras la ceremonia, los recién casados compartieron un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de imágenes inéditas del enlace: «Toda una vida va a ser poco para todo lo que quiero vivir contigo», escribió Rocío, en una dedicatoria que ha conmovido a sus seguidores.

De este modo, la creadora de contenido y el representante de deportistas han culminado su historia de amor con una boda que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Un evento cuidado al detalle, con invitados vip y un marco incomparable que consagra a Rocío Camacho no solo como una de las influencers más queridas, sino también como protagonista de uno de los enlaces más esperados del año.