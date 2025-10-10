Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos rompen tras cuatro años juntos

Ernesto de Hannover (72 años) y Claudia Stilianopoulos (52 años) han roto su relación después de cuatro años juntos. Así lo ha adelantado 'Vanitatis', que asegura que la separación se ha producido de manera tan discreta como comenzó su historia. El todavía marido ... de Carolina de Mónaco y la artista madrileña, hija de la recordada Pitita Ridruejo y del diplomático Mike Stilianopoulos, han decidido poner punto final a una relación que siempre llevaron con absoluta reserva y marcada por la libertad personal de ambos.

El aristócrata alemán y Claudia se conocieron durante un verano en Ibiza. Desde entonces, mantuvieron una relación a distancia entre España y Alemania «marcada por el espíritu libre» de ambos, como señalaba el citado medio. Sus apariciones públicas fueron contadas, aunque los fotógrafos los inmortalizaron en varias ocasiones disfrutando de planes tranquilos en Madrid o paseando por la isla pitiusa.

Una de las últimas veces que se les vio juntos fue el pasado año, cuando la artista acompañó a Ernesto durante sus ingresos hospitalarios, mostrándose muy pendiente de su estado de salud. En ese momento, su entorno aseguraba que la pareja atravesaba una etapa de estabilidad tras superar altibajos y alguna que otra discusión pública que había despertado titulares en la prensa del corazón.

A pesar de la buena sintonía que Claudia mantenía con la familia Hannover. especialmente con Christian, hijo de Ernesto, y su esposa Sassa de Osma, en los últimos meses se había percibido un evidente distanciamiento entre ambos. Según la información publicada, la ruptura se ha producido de mutuo acuerdo y sin conflicto, en coherencia con el carácter reservado con el que siempre llevaron su relación.

Dos vidas paralelas

Claudia Stilianopoulos es escultora y diseñadora, reconocida por sus creaciones monumentales en hierro y mobiliario artístico. Tras una etapa alejada del foco mediático, volvió a retomar su trabajo en 2024 con el impulso del colectivo artístico de Prosperidad, donde recuperó su taller como espacio de creación compartida. En su entrevista con 'Forbes Women' a finales del año pasado, habló de su carrera y sus nuevos proyectos, sin hacer referencia a su vida sentimental.

Por su parte, Ernesto de Hannover continúa siendo una figura emblemática de la nobleza europea. Aunque la monarquía alemana fue abolida hace más de un siglo, él ostenta el título de jefe de la Casa de Hannover, una de las más antiguas dinastías del continente. Su matrimonio con Carolina de Mónaco lo convirtió en una figura habitual de la crónica social, aunque ambos llevan vidas separadas desde hace más de una década y nunca formalizaron su divorcio.

El aristócrata tiene dos hijos de su primer matrimonio con Chantal Hochuli, Ernesto Augusto y Christian, y una hija, la Princesa Alexandra, nacida de su unión con Carolina. Claudia, por su parte, fue esposa durante dieciséis años del artista Juan Garaizábal, con quien tuvo dos hijas, Casilda y Olivia.