Suscribete a
ABC Premium
Directo
Las tropas israelíes comienzan su repliegue en la Franja de Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos rompen tras cuatro años juntos

Según reveló 'Vanitatis', la ruptura se ha producido «de forma discreta y fuera del foco»

La cara oculta de la vida de Ernesto de Hannover en Madrid: malas formas, agresiones y vetado como comensal

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos rompen tras cuatro años juntos
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ernesto de Hannover (72 años) y Claudia Stilianopoulos (52 años) han roto su relación después de cuatro años juntos. Así lo ha adelantado 'Vanitatis', que asegura que la separación se ha producido de manera tan discreta como comenzó su historia. El todavía marido ... de Carolina de Mónaco y la artista madrileña, hija de la recordada Pitita Ridruejo y del diplomático Mike Stilianopoulos, han decidido poner punto final a una relación que siempre llevaron con absoluta reserva y marcada por la libertad personal de ambos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app