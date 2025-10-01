Eric Dane promete «luchar hasta el último aliento» tras el diagnóstico de ELA

Pocas enfermedades hay más duras que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y el actor Eric Dane es uno de los últimos personajes famosos en darle visibilidad después de su reciente diagnóstico. Ahora ha asegurado que luchará «hasta el último aliento» no solo por su vida, sus derechos y las ayudas, sino también por la de otros enfermos como él.

La nueva cruzada de Eric Dane es asegurar la dignidad y el apoyo a todos los enfermos de ELA sin distinción. Pretende batallar por mantener y ampliar los recursos disponibles para otras personas que viven con esta afección y ahora ha abogado por la renovación del llamado ACT, una normativa creada para mejorar las condiciones y el apoyo a las personas con ELA y sus familias. Busca agilizar trámites de discapacidad, facilitar el acceso a la atención sanitaria y sociosanitaria, así como promover la investigación y el desarrollo de tratamientos para esta enfermedad neurodegenerativa.

Eric Dane, de 52 años, viajó esta semana a Washington con varios miembros de la organización sin fines de lucro I AM ALS (Soy ELA) para reunirse con las autoridades, según una publicación que la propia organización compartió en redes sociales. En un video de TikTok difundido por el representante estadounidense Eric Swalwell, de California, el actor habló sobre su experiencia con la ELA.

La lucha de Eric Dane

«La ELA es lo último que quieren diagnosticar», le dijo Dane al político demócrata. «Muchas veces, el tiempo que tardan en diagnosticar a estas personas les impide participar en estos ensayos clínicos. Por eso ACT para la ELA es tan genial, y es porque amplía el acceso para todos», añadió.

El actor tiene dos hijas con su esposa, Rebecca Gayheart: Billie Beatrice Dane, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13. Y aprovechó su viaje a Washington para hablar abiertamente sobre sus esperanzas para el futuro de su familia. «Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse y quizás tener nietos. Quiero estar presente en todo eso. Así que voy a luchar hasta el último aliento», afirmó el actor.

Cuando Swalwell expresó su apoyo a la defensa de la ELA, le preguntó a Eric Dane si podía hacer algo más. Entonces Eric Dane sacó a relucir su brillante sentido del humor: «Quizás rellenar ese expreso, estoy un poco cansado».

La vía más rápida hacia la cura

El 15 de septiembre, el actor de 'Euphoria' recurrió a Instagram para revelar su colaboración con I AM ALS. En el vídeo, firmó la nueva campaña 'Impulsa el Progreso' de la organización, cuyo objetivo es recaudar mil millones de dólares para investigación de la enfermedad en los próximos tres años.

«Soy Eric, actor, padre y ahora una persona que vive con ELA«, dijo Dane. El actor permaneció sentado durante el breve vídeo, con una camiseta en la que ponía: «Soy ELA». Y continuó: «Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable y ya no aceptamos el statu quo. Necesitamos la vía más rápida hacia la cura y por eso me asocié con I AM ALS en 'Impulsa el Progreso'. Nuestro objetivo: mil millones de dólares en los próximos tres años».

«Juntos, renovaremos la histórica ley para la ELA, brindaremos tratamientos prometedores a miles de pacientes como yo y finalmente impulsaremos la erradicación de esta enfermedad», resumió para instar a sus seguidores a unirse a la causa.

