Eric Clapton, en disputa con unos vecinos millonarios por una reforma que amenaza a su «santuario»

Hay gente a la que el tema de la privacidad en casa le importa menos, y gente a la que le importa más. La estrella del blues Eric Clapton pertenece al segundo grupo, y por eso ahora está enfrentándose a un quebradero de cabeza por culpa de los vecinos que tiene en su propiedad de Surrey (su condado natal), que son tan ricos como él y por eso tienen una mansión espectacular que ahora van a reformar por completo.

El músico británico, de 80 años, ha presentado formalmente una objeción a la solicitud de licencia urbanística que los vecinos presentaron el año pasado para reconstruir por completo su finca, valorada en 2,3 millones de libras. La idea del matrimonio que vive junto a Clapton era reformarlo todo para tener una nueva casa con una gran cocina abierta, comedor y sala de estar, cuarto para guardar botas, sala de estar, estudio para él y para ella, y un dormitorio principal con vestidor.

El plan de reconstrucción también un sótano con tres dormitorios más con baño privado, pero lo que ha indignado a 'Slowhand' ('Mano lenta', el apodo de Clapton) es que se añadiría una enorme terraza muy elevada sobre el terreno, que según él constituiría «una invasión significativa e inaceptable» de su privacidad, ya que según el diseño de la misma al que ha podido acceder, sería tan alta que su piscina quedaría completamente a la vista.

«Como figura pública, mi privacidad es una necesidad tanto personal como profesional», dice el escrito presentado por Clapton ante las autoridades locales. «La propiedad se utiliza con frecuencia para reuniones privadas y trabajos relacionados con los medios de comunicación que requieren discreción y aislamiento. Y el diseño propuesto por mis vecinos, en particular la terraza elevada y los amplios acristalamientos, pone en peligro esta privacidad esencial, además de que habría riesgo de que se produzcan molestias acústicas procedentes de allí».

El antiguo miembro de Cream, The Yardbirds y los Bluesbreakers de John Mayall añade: «Hurtwood Edge ha sido mi refugio durante más de 50 años, un lugar de retiro, paz y privacidad. El carácter tranquilo y rural de la finca es muy sensible a los cambios, y el proyecto de desarrollo propuesto supone una amenaza significativa para estas cualidades tan apreciadas. Dada la pendiente del terreno, la terraza elevada propuesta y las amplias fachadas acristaladas, se crearán unas vistas despejadas hacia abajo de mis zonas de ocio privadas de Hurtwood Edge».

Clapton concluye su carta asegurando que «a lo largo de los años, siempre he disfrutado de una gran afinidad con mis vecinos, que aprecian la naturaleza verdaderamente especial y vibrante de nuestro entorno, la preservación de su ecología y nuestra privacidad, y no me gustaría que esto se perdiera».

La mansión de Clapton en Surrey abc

Los vecinos también han dado su versión de este conflicto públicamente a través de un representante legal, que ha asegurado que «la razón detrás del proyecto de sustitución de la vivienda residencial es proporcionar a los solicitantes un diseño de alta calidad con la máxima eficiencia energética, que les permita disfrutar de sus años de jubilación, con bajos costes de funcionamiento y mantenimiento y la posibilidad de recibir cuidados y asistencia en el propio hogar», añadiendo que «la vivienda y el garaje de sustitución propuestos no supondrían un aumento significativo y, de hecho, la forma construida mejoraría el carácter y las vistas del cinturón verde».

La extensa villa de estilo italiano de Clapton, que por cierto cuenta con su propia terraza, fue construida en el pueblo de Ewhurst, en Surrey, en 1910, y el guitarrista se mudó allí en los años setenta. La casa tiene su lado oscuro, ya que Clapton se recluyó allí en su peor época de adicción a la heroína, tras la separación del grupo Derek & The Dominos. Pero es también un lugar con gran valor sentimental para el músico, ya que en sus estancias y jardines compuso algunas de sus canciones más queridas, entre ellas 'Layla', dedicada a su exmujer, la modelo Pattie Boyd.

Por eso parece que se está tomando muy en serio la protección de su «santuario». pero finalmente, a pesar de sus objeciones planteadas, los responsables de urbanismo del ayuntamiento han aprobado los planes de los vecinos, así que queda por ver si el artista tomará otra vía legal para oponerse a las obras o si por el contrario, decide marcharse.

Curiosamente, otra leyenda del rock británico, David Gilmour de Pink Floyd, está también actualmente enfrascado en una diputa vecinal. Pero en este caso es al revés: el guitarrista ha presentado una solicitud de reforma de una antigua casa de verano en el condado de Camden para crear una nueva estructura «de tamaño modesto, construcción tradicional y sin impacto negativo en las comodidades de los vecinos, como la pérdida de privacidad o la sombra». Sin embargo, sus vecinos no parecen estar de acuerdo, ya que se ha producido una protesta entre los residentes locales, que se han movilizado para pararle los pies y por el momento, han conseguido que retire la instalación de un gran jardín.