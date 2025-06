El equipo de Harry y Meghan da un nuevo giro: cuatro salidas en medio de una reestructuración

El Príncipe Harry y Meghan Markle atraviesan una nueva reestructuración en su equipo de trabajo, luego de que cuatro integrantes clave abandonaran recientemente sus puestos, según confirmaron múltiples medios, incluidos 'Hello!' y 'Forbes'.

Entre los salientes figuran Kyle Boulia, quien se desempeñaba como subjefe de prensa en Los Ángeles, y Charlie Gipson, responsable de prensa en el Reino Unido. Ambos profesionales fueron contratados por los Sussex en abril de 2024. Boulia provenía de la 'United Talent Agency', donde lideró comunicaciones corporativas, mientras que Gipson ocupaba un rol como gerente de marca en la firma global de comunicaciones 'Edelman'.

De acuerdo con 'Hello!', al menos otros dos miembros del equipo privado de la pareja también habrían dejado sus funciones en las últimas semanas, lo que eleva a cuatro el número total de bajas recientes dentro del equipo de los Sussex.

Estos movimientos llegan en un momento de transformación para el entorno profesional de la pareja. En febrero de este año, nombraron a Meredith Kendall Maines como nueva directora de comunicaciones. Según un portavoz citado por Forbes en mayo, Maines también ha incorporado a la firma global 'Method Communications' «para fortalecer su equipo supervisando el creciente portafolio de negocios y esfuerzos filantrópicos de los duques de Sussex».

GTRES

Además, los Sussex sumaron recientemente a Emily Robinson como nueva directora de comunicaciones. Robinson, exdirectora senior de publicidad en Netflix, trabajó previamente en series como 'The Crown'. A este equipo también se han integrado Sarah Fosmo, como jefa de personal de Meghan, y Miranda Barbot, ascendida a jefa de personal de Harry.

Desde que renunciaron a sus funciones como miembros senior de la Familia Real británica en enero de 2020 y se establecieron en California, Harry y Meghan han afrontado una alta rotación de personal. La pareja ha incorporado y perdido a varios asesores clave.

GTRES

A pesar del reciente éxodo, el equipo de comunicación sigue en plena actividad. El programa de estilo de vida de 'Meghan, With Love', Meghan, renovado para una segunda temporada en Netflix, ha sido un éxito de audiencia pese a las críticas iniciales. Además, la marca As Ever continúa creciendo, y Harry mantiene su compromiso con iniciativas filantrópicas como los Juegos Invictus.