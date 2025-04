Enrique Ponce y Ana Soria desatan nuevos rumores: ¿por fin se casan?

Primero fue que sí, luego que no y ahora parece que otra vez es que sí. En resumen, que Enrique Ponce y Ana Soria estarían preparando ya su boda para consolidar una relación de cinco años que siempre ha estado en boca de muchos. «Ya han empezado a moverse cosas», ha asegurado 'El Español' de una fuente próxima a la pareja.

Fue en mayo del año pasado cuando la prensa rosa se llenó con un titular inequívoco: «¡Enrique Ponce y Ana Soria se casan!». Pero apenas 24 horas después de que los medios anunciaran a bombo y platillo que Enrique Ponce (52 años) y Ana Soria (25) pasarían próximamente por el altar, la influencer dejó todo en suspenso con unas enigmáticas y extrañas palabras. Preguntada por los periodistas, y sin demasiadas ganas de aclarar mucho, Ana Soria dijo sobre las revistas: «Ya saben más que nosotros». Y a otra cosa.

Pero es que igual la prensa no estaba tan equivocada, pues lo que los medios publicaron entonces es que la boda sería en junio de 2025. Así que la cuenta atrás sigue en marcha a la espera de ver finalmente cuál es la fecha definitiva del supuesto enlace... si es que lo hay.

Un enlace civil

Entonces, hace un año, los medios hablaron de una boda civil que se celebraría en Almería, de donde son los padres de la novia, y ahora 'El Español' ha insistido en que los preparativos han comenzado y que la boda podría ser inminente.

La pareja ha bajado notablemente su nivel de exposición y últimamente ha adoptado un perfil más que bajo. En el último año, y mucho más después de hablarse de la supuesta boda, los novios han seguido guardado silencio. Y es ahora cuando se advierte de que «ya han comenzado a moverse cosas».

Eso sí, 'El Español' matiza que no hay fecha y asegura que sus más allegados todavía no saben demasiado del asunto. Tan solo se conoce que ya están inmersos en toda la faena y ajetreo que es gestionar todo lo referente a una boda entre una antigua figura del toreo y una influencer, que no es algo precisamente pequeño y no se hace de un día para otro.

El matrimonio con Paloma Cuevas

Retomando la idea inicial sugerida hace un año, la boda se llevaría a cabo a través de una ceremonia civil, puesto que el extorero sigue rechazando la idea de pedir la nulidad de su matrimonio eclesiástico con Paloma Cuevas.

Aquella ruptura con la actual pareja del cantante mexicano Luis Miguel supuso toda una revolución en el panorama mediático rosa. Ocurrió en mayo de 2020, en pleno confinamiento, y ambos dieron un motivo para distraerse con especulaciones y chafardeo. Lo que nadie sabía entonces es que ya llevaban meses separados y que Enrique Ponce se había instalado durante la pandemia en su torera finca de Jaén en compañía de otra mujer que no era precisamente Paloma. La muchacha era Ana Soria, estudiante universitaria y natural de Almería.

Ahora, cinco años después de aquello, Paloma Cuevas ha rehecho por completo su vida y forma junto a Luis Miguel una de las parejas con más glamour del panorama mediático. Mientras tanto, vuelven a sonar campanas de boda para Enrique Ponce y Ana Soria. Habrá que esperar a ver si ahora es de verdad al fin.