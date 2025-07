El engaño de Meghan Markle: sus productos «caseros» se fabrican a 3.200 km de su mansión

¡Sorpresa! La vida idílica de Meghan Markle, la que consiste en cultivar las frutas de su jardín y recoger la miel de sus panales, no tiene nada que ver con el producto final que vende. Así lo ha desvelado el 'Daily Mail', que asegura que la mermelada de 7,6 euros que vendió el primer día con su marca As Ever se fabrica muy lejos de Montecito, el lujoso barrio californiano donde vive con el Príncipe Harry.

Y no solo es la mermelada. La miel de flores de naranja que tiene 'sold out' en su web por casi 24 euros el bote, o los diferentes tés a 10 euros el paquete de 12 bolsitas... todo ello está fabricado por un gigante estadounidense que fabrica otros productos para Netflix. Se trata de la empresa The Republic of Tea, que tiene sus oficinas en California pero la fábrica en Illinois, a 3.200 kilómetros de Montecito.

Curiosamente, el otro producto que la empresa fabrica para Netflix también es una mermelada. Una de sabor fresa y rosa salvaje que se creó especialmente para el estreno de la última temporada de 'Los Bridgerton', como elemento promocional. De la misma manera que se gestionó que la serie tuviera un 'eyeliner' con una marca de maquillaje y un gel con una firma de belleza. Lo cual adquiere una dimensión diferente al prestar atención a las declaraciones que hizo Meghan después de anunciar su nueva marca.

Los que han seguido los pasos de Meghan Markle en los últimos meses recordarán que la marca de la mujer del Príncipe Harry cambió su nombre a As Ever por sorpresa. Hacía un año había registrado otra muy diferente, American Riviera Orchard, para la que incluso había lanzado una cuenta de Instagram. Pero al anunciar su nueva dirección explicó que, además de que la original era una «ensalada de palabras», la «limitaba a cosas fabricadas y cultivadas en esta área». Es decir, que ya sabía que sus productos no tendrían nada que ver con la »Riviera americana», por lo que tendría que dejarlo claro.

Un acuerdo con Netflix

Por lo tanto, no debería sorprender que las famosas mermeladas que ha comercializado con As Ever no tengan absolutamente nada que ver con Montecito. Además, dejaba claro el papel que el gigante audiovisual había tenido en todo el proceso: «Entonces llegó Netflix, no solo para la serie sino como socio en mi negocio, fue muy fuerte».

Es decir, que la compañía de vídeo bajo demanda habría podido influir en las decisiones empresariales e incluso facilitar el proceso de manufactura en una empresa grande para abaratar los costes. «Netflix y As Ever se enorgullecen de trabajar con los mejores vendedores del sector, que cumplen con nuestras altas exigencias para conseguir productos excepcionales», han asegurado en un comunicado al 'Daily Mail'. Eso sí, también publican que el fabricante podría cambiar en el futuro.

Cabe señalar la portada de 'People' en la que Meghan desvelaba todos estos detalles, en donde aparecía con una camisa blanca de lino y un sombrero de paja como si fuera una agricultora. En sus redes sociales comparte sus vídeos recolectando fresas con sus hijos o acelgas de su huerto vestida completamente de blanco. Vendiendo esa idea de que los productos los había fabricado, hasta cierto punto, ella. Algo que en su serie también se reforzó. De hecho, cuando Meghan mandó una serie de botes de mermelada a varios amigos famosos e influyentes, dejó claro que esos sí eran «caseros». En su programa, explica que guardó el primero para su madre.

Una fuente cercana a la Duquesa de Sussex ha asegurado al mencionado medio británico que para que las mermeladas pudieran comercializarse «empezaron con la versión que hace Meghan en casa y desarrollaron una versión que podía ser producida a gran escala». Algo que se confirma con la descripción del producto, que dice estar «inspirado por la receta que Meghan prepara en la cocina de su casa». Pero que se fabrica de la misma manera que otras marcas de supermercado.