Encuentran muerto al cripto influencer ucraniano Kostya Kudo dentro de su Lamborghini

El empresario de 32 años, conocido por su academia de trading y su presencia en redes sociales, fue hallado con una herida de bala en la cabeza en Kiev

Encuentran muerto al 'criptoinfluencer' ucraniano Kostya Kudo dentro de su Lamborghini en Kiev
Sergio Díaz Arcediano

Las autoridades ucranianas han confirmado el hallazgo sin vida del influencer de criptomonedas y creador de contenido Konstantin Galich, conocido en las redes sociales como Kostya Kudo, en el interior de su Lamborghini Urus. El cuerpo del joven empresario, de 32 años, fue encontrado ... el pasado 11 de octubre en el distrito de Obolonskyi, en Kiev, con una herida de bala en la cabeza y un arma de fuego registrada a su nombre dentro del vehículo.

