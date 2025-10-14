Encuentran muerto al cripto influencer ucraniano Kostya Kudo dentro de su Lamborghini

Las autoridades ucranianas han confirmado el hallazgo sin vida del influencer de criptomonedas y creador de contenido Konstantin Galich, conocido en las redes sociales como Kostya Kudo, en el interior de su Lamborghini Urus. El cuerpo del joven empresario, de 32 años, fue encontrado ... el pasado 11 de octubre en el distrito de Obolonskyi, en Kiev, con una herida de bala en la cabeza y un arma de fuego registrada a su nombre dentro del vehículo.

Según ha informado el Departamento de Policía de Kiev, la investigación continúa abierta y no se descarta que el asesinato fuese por trabajo. Las primeras informaciones apuntan a que Galich habría atravesado problemas financieros y emocionales en los días previos a su muerte. De acuerdo con declaraciones recogidas por Fox Business y el New York Post, el joven le había confesado a su familia sentirse «deprimido» y les habría enviado un mensaje de despedida, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, las autoridades mantienen también la hipótesis de una intervención de terceros.

También aseguran que los equipos forenses trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer el caso. A través del canal oficial de Telegram del empresario, se difundió un breve comunicado que confirma el fallecimiento: «Konstantin Kudo falleció trágicamente. Se están investigando las causas. Les mantendremos informados de cualquier novedad», se lee en el mensaje.

Su vida profesional

Kudo era una figura destacada dentro del sector de las criptomonedas y el trading digital. Fundó la academia Cryptology Key, dedicada a la formación de inversores minoristas y al estudio de la tecnología blockchain (registra transacciones de manera segura), además de ofrecer asesorías y cursos sobre análisis de mercado. Su popularidad se extendió a través de redes sociales como Instagram, donde superaba los 66.000 seguidores, y en YouTube y Telegram, plataformas en las que analizaba tendencias de Bitcoin, Ethereum y NFTs.

El empresario era también conocido por su estilo de vida lujoso, en el que destacaban vehículos como un Ferrari 296 GTB 2023 y un Mercedes-Benz 220 CDI, además del Lamborghini donde fue encontrado muerto.

Según informa Fox Business, la Policía de Kiev ha pedido prudencia a la población y ha instado a no adelantar conclusiones hasta que concluyan las diligencias.