Encuentran en estado crítico a la influencer Marian Izaguirre tras cinco días desaparecida

La influencer mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, fue encontrada con vida el pasado sábado 6 de septiembre en la ciudad de Morelia, (México), después de haber estado desaparecida durante cinco días. La joven, conocida en redes sociales por sus más de 4 millones de seguidores en TikTok, se encuentra en estado crítico y permanece ingresada en el Hospital de la Mujer.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que las primeras investigaciones apuntan a que la desaparición de la tiktoker estaría relacionada con un caso de violencia intrafamiliar. Según explicó, Marian salió de la ciudad de Uruapan tras una fuerte discusión con su madre y se trasladó por su cuenta a Morelia, donde se hospedó en un hotel hasta ser localizada.

«Fue encontrada en condiciones muy delicadas y desde entonces recibe atención médica intensiva. Hay una investigación en curso y todo indica que se trata de un caso de violencia familiar», señaló el mandatario.

La Fiscalía de Michoacán activó el 2 de septiembre la Alerta Alba, un protocolo de búsqueda para mujeres en riesgo, tras tener indicios de que la influencer podría ser víctima de violencia. Finalmente, el 6 de septiembre, agentes de seguridad la hallaron en Morelia y la trasladaron de urgencia al hospital.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, que ya ordenó medidas de protección para la joven mientras continúan las investigaciones con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su desaparición y el grave estado en que fue encontrada.