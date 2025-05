«Me encanta odiarte, pero no puedo soportar cuando no estás»: 'Something Beautiful', el incurable dolor por desamor de Miley Cyrus

Este viernes 30 de mayo sale el esperadísimo nuevo disco de Miley Cyrus, 'Something Beautiful'. Y más allá de la música, descrita por ella misma como una «ópera pop única en su género» inspirada en la adaptación cinematográfica de The 'Wall' de Pink Floyd «pero con mejor vestuario y más glamour», habrá que estar muy atentos que nos cuenta la artista en sus trece canciones.

Producido por Miley Cyrus y Shawn Everett, el álbum irá acompañado de una película visual que se estrenará en junio, dirigida por Miley Cyrus, Jacob Bixenman y Brendan Walter, en la que seguro que se desvelarán los secretos más intrincados de este nuevo trabajo. Pero las letras ya dicen bastante del mensaje que quiere lanzar la ex chica Disney.

El disco arranca con 'Prelude', un preludio tal como dice el título, en el que Miley lanza un discurso sobre una música atmosférica, casi cinematográfica: «Como decir tu nombre en voz alta en una habitación vacía. Como ver mi cuerpo en un espejo, deseando ser visto, deseando ser real», recita la artista, como buscándose a sí misma en la vorágine de la fama.

La siguiente canción, la que da título al disco, es una especie de neo-soul oscuro y de ritmo arrastrado en el que Miley nos lleva hasta las profundidades del dolor por desamor diciendo «come mi corazón, rompe mi alma, coge lo que queda de mí, déjame ir». 'End of the world' vuelve a dejar entrar la luz, con una melodía alegre y una letra de pura resurrección: «Vamos a gastar los dólares que has estado ahorrando en un Mercedes-Benz, y dar una fiesta como McCartney con un poco de ayuda de nuestros amigos. Sí, vamos a bajar a Malibú y ver el sol desvanecerse una vez más».

'More to lose' habla de una pareja que sabe que ha llegado a un punto de no retorno, y que no puede evitar que esa sensación deje de flotar en el aire: «Se acerca otra vez. Y tú lo dices. Pero desearía que no fuera verdad, sabía que algún día uno tendría que escoger. Pensé que teníamos más que perder».

Tras la instrumental 'Interlude 1', 'Easy Lover' es la confesión de quien no puede dejar de echar de menos al amor perdido, por mucho que le hiciera sufrir: «Me vuelves loca, pero todavía te echo de menos cuando no estás. Cada segundo y cada hora (...) Me encanta odiarte, pero no puedo soportar cuando no estás». Entonces llega otra instrumental, 'Interlude 2', a la que sigue 'Golden Burning Sun', que va en la misma línea pero de forma aún más explícita: «Le diré a todo el mundo que eres el único que quiero. ¿Puedo tenerte si nunca te decepciono? Tuve un sueño y vi una visión. Construimos una casa en la que podríamos vivir. Sé que somos jóvenes, pero estamos creciendo. Nos bañaríamos en el agua. Luego cenaríamos con tu padre».

En 'Walk of fame' describe lo que es sentirse acosada por los paparazzi constantemente: «Cada vez que camino, es un paseo de la fama. Sí, los coches brillan e iluminan mi cara. Cada día, cada noche es todo lo mismo. Camino por el asfalto como si fuera un escenario. Cada noche buscando un lugar donde esconderme». Y en 'Pretend you're god', parece querer revelar que en algún momento de su vida ha vivido una relación sentimental de lo más tóxica: «¿Todavía me quieres? Tengo que saberlo. No importa, cállate si no lo haces. Sosténme en tus brazos. Finge que eres Dios. Estoy hechizada...».

Naomi Campbell es la sorprendente colaboradora de Cyrus en 'Every Girl You've Ever Loved', que también habla de un hombre que la hace sentir insegura: «¿No soy lo bastante guapa para algo más que divertirte en la oscuridad? Estás buscando una mujer, pero una nunca es suficiente».

Pero como no podía ser de otra manera, Miley se reivindica a sí misma en 'Reborn', donde asegura saber qué es lo que tiene que hacer para superar el desamor: «Matar a mi ego, renacer». Y se despide pidiendo «dame amor, dame amor, dame amor» una y otra vez en 'Give me love', que termina con unos versos de lo más crípticos y, ciertamente, escalofriantes: «Me despido de los placeres terrenales, mientras mi edén perfecto arde en llamas. Me está comiendo viva la boca de un monstruo, mientras grito tu nombre».

La portada del álbum, realizada por Glen Luchford, muestra a Cyrus vestida con un traje de Thierry Mugler de 1997, una prenda que también aparece en el vídeo de 'Prelude'. La moda ocupa un lugar central en la película, con diseños originales personalizados de Casey Cadwallader para Mugler que se muestran en 'Something Beautiful' y 'End of the World'. La película visual también presenta el mayor préstamo de piezas de archivo de Thierry Mugler jamás concedido a una sola persona, junto con diseños poco comunes de Jean Paul Gaultier, diseños a medida de Alexander McQueen y Alaïa.