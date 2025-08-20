El emotivo homenaje de Tamara Falcó y sus hermanos a su padre: «Un brindis a su espíritu pionero»

El apellido Falcó vuelve a resonar con fuerza en el mundo del vino. Tamara Falcó y sus hermanos han anunciado un lanzamiento muy especial dentro de las bodegas que fundó su padre, el recordado marqués de Griñón. Se trata de un Rueda ecológico que simboliza no solo un paso adelante en la historia familiar, sino también un homenaje a la figura de Carlos Falcó, fallecido en 2020 a causa del coronavirus.

A través de sus redes sociales, la socialité compartió la noticia con un emotivo vídeo. «En 1982, mi padre, Carlos Falcó, lanzó su primer vino con una visión clara: unir autenticidad y elegancia. Hoy, junto a mis hermanos, damos un nuevo paso», escribió.

Esta nueva creación, según sus propias palabras, busca capturar «la frescura de las flores blancas y la pureza de la naturaleza», algo que refleja los deseos de los Falcó de preservar el espíritu innovador de su padre y, al mismo tiempo, adaptarse a las exigencias de un consumidor que valora cada vez más lo ecológico y sostenible.

Carlos Falcó fue un pionero en la viticultura española. Visionario en cada paso que daba, fue el primero en implantar técnicas como el riego por goteo en el viñedo y uno de los principales defensores del concepto de vino de pago en España. Su empeño convirtió el Valle del Pusa (Toledo) en un punto de referencia internacional y lo consolidó como una de las personalidades más influyentes del sector.

Hoy son sus cinco hijos, Manolo, Xandra, Tamara, Duarte y Aldara, quienes recogen ese testigo. Aunque Tamara sea la cara más visible, la gestión de la bodega está en manos de Manolo, el primogénito, reputado banquero que ha tenido que lidiar con desafíos financieros y asegurar la continuidad del negocio tras la marcha del marqués.

El lanzamiento de este vino adquiere, por tanto, un fuerte simbolismo: es la confirmación de que la bodega sigue adelante, reinventándose, pese a las dificultades. Y es también la muestra de que los hermanos, cada uno desde su lugar, se mantienen unidos para perpetuar el sueño de su padre.

Un vino con mensaje

El nuevo Rueda ecológico llega al mercado con una misión doble: conquistar a los amantes del vino y servir de tributo al hombre que lo inspiró. Con cada copa, la familia quiere rendir homenaje al marqués y, al mismo tiempo, proyectar la bodega hacia un futuro más sostenible y consciente.

Como expresó Tamara en su anuncio, «hoy, junto a mis hermanos, damos un nuevo paso con nuestro primer Rueda ecológico. Fresco, ligero, con la caricia de las flores blancas y la pureza de la naturaleza. Un brindis al espíritu pionero que nos enseñó a innovar sin perder nuestras raíces».

Cinco años después de la pérdida de su padre, los Falcó demuestran que la unión, la tradición y la innovación pueden convivir en una botella. Un vino que no solo celebra la vida, sino también la memoria de un hombre que hizo de su pasión por el campo una herencia imborrable.