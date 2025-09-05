El emotivo homenaje de Alejandra Rubio a María Teresa Campos en el segundo aniversario de su muerte

Hace exactamente dos años, en 2023, la reconocida periodista María Teresa Campos fallecía tras unos días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz. Su hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, desoladas por la pérdida, mostraron públicamente el inmenso vacío que dejó su madre. Pero además de ellas dos, sus nietos sienten la ausencia de una mujer que siempre fue pilar y guía en sus vidas.

Entre ellos, Alejandra Rubio (25 años) ha querido dar un paso al frente y rendir un sentido homenaje a su abuela. La hija de Terelu Campos ha compartido en sus redes sociales dos imágenes que resumen la profunda conexión que mantuvo con su abuela. En la primera, la presentadora le da un beso a su nieta, reflejo del cariño incondicional que siempre se profesaron. En la segunda, Alejandra comparte un instante íntimo, lleno de risas, confidencias y complicidad, lejos de los focos y cámaras.

Alejandra no ha acompañado las imágenes con palabras largas, pero basta con mirarlas para entender la fuerza del vínculo que las unía. Y es que desde niña, la nieta siempre contó con el apoyo y la admiración de su abuela, que no dudaba en presumir de ella en platós y programas. Con el tiempo, Alejandra ha seguido sus pasos en televisión, y María Teresa fue testigo de sus primeros logros.

De hecho, hace dos años, tras la pérdida, la colaboradora dedicó unas palabras que aún conmueven: «Adiós a mi abuela preciosa. Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación. Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Buen viaje abu, te quiero con todo mi corazón.»

REDES

Por otro lado, hace unas semanas la madre de Alejandra, Terelu Campos, no pudo contener las lágrimas al escuchar en su sección 'Aires de Fiesta' del programa 'Fiesta' la interpretación de 'Amor eterno', la canción que sonó en el funeral de su madre: «Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción,» confesaba entre sollozos.

En tanto, Carmen Borrego también ha mostrado su sensibilidad en homenajes recientes junto a su hijo José María, evocando la cercanía y los momentos compartidos con su madre en Málaga y en la Semana Santa, donde la familia siempre se reunía: «Intento no pasar porque desgraciadamente, por la edad que tenemos todos, faltan muchos. Para mí, Semana Santa implica familia, implica mi madre, implica una vida de familia muy unida,» declaraba emocionada.

REDEs SOCIALES

Este segundo aniversario sirve para recordar que, aunque María Teresa Campos ya no esté físicamente, su legado y su amor permanecen en cada gesto, en cada palabra y en cada recuerdo de los que tanto la quisieron.