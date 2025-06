El emotivo adiós de Ariadne Artiles a su padre: «Te voy a echar mucho de menos»

La modelo y empresaria Ariadne Artiles ha confirmado la muerte de su padre a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales y en la que brinda un último homenaje a una de las personas más cruciales de su vida. «Te voy a echar de menos, papá», le ha dicho a Ángel con tota ternura.

Ariadne Artiles, de 43 años, ya avanzó el pasado mes de marzo que su padre no se encontraba bien y que quedaba «un largo camino por recorrer», si bien todos los acontecimientos de han precipitado hasta llegar al desenlace final que nadie hubiera querido.

Coincidiendo con el Día del Padre, la modelo canaria mostró entonces a sus seguidores algunas de sus fotos favoritas junto a su progenitor, imágenes que ocuparán para siempre un lugar importante en su corazón. «7 vidas tiene un gato y mil vidas tiene mi padre», escribió junto a ellas.

«Aún no me lo creo»

En aquel mensaje reconoció que hacía «mucho tiempo que no escribía por aquí», en sus redes sociales, y entonces rompió su silencio. Y ahora también ha vuelto a hacerlo para reivindicar la figura de su padre y expresar su dolor por su fallecimiento.

Ariadne Artiles ha comunicado la muerte de su padre hace siete días a causa de un cáncer. «Una semana sin ti, papá, y aún no me lo creo. Es muy difícil encontrar las palabras», ha comenzado el texto de la modelo en su carta abierta. «No he querido despedirme de ti de ninguna manera y hacerlo por aquí me parece un poco loco, pero si alguien tenía un mimo que se lo pisaba ese eres tú, papi, así que aquí estoy para presumir un poco mas de ti», ha continuado.

«No será una despedida sino un hasta siempre, papá, porque aquí estaré para honrar tu memoria y recordarle a tus nietas quién eres y lo que somos gracias a ti. Les diré que miren al cielo y te encontrarán en la estrella más grande. Te voy a echar mucho de menos, papá. Te quiero siempre hasta el infinito y más allá...Tu primogénita», ha sido el final de su misiva en las redes sociales.

Abrazada a sus hermanos

Junto al texto, Ariadne Artiles ha vuelto a compartir un carrusel de fotos para mostrar el vínculo tan especial que tenía con su progenitor. En la primera de ellas aparece abrazada a sus hermanos Aída, Tim y Raquel, mientras contemplan el mar. La modelo tiene tres hijas: Ari, que vino al mundo el 31 de diciembre de 2017, y las gemelas María y Julieta, que nacieron el 16 de abril de 2021.

Ariadne Artiles conocía desde hace tiempo la gravedad del estado de su padre, aunque nunca perdió la esperanza de que su evolución fuera a mejor y pudiera salir adelante. No ocurrió y los acontencimientos se precipitaron rápidamente durante el final del pasado mes, cuando comenzó a encontrarse cada vez peor.

Hace tres semanas, la modelo publicaba: «Es difícil sostener cuando aún necesitas que te sostengan... pero tenemos la suerte de contar con el mejor equipo. Cuando crees que no estás preparad@ siempre aparece una fuerza mayor que lo permite todo. No puedo estar más orgullosa de ti, papá». Y añadía: «Para todos los que habéis preguntado cada día por la Salud de mi padre, quiero daros las gracias por esa energía tan bonita que le mandáis, estoy segura que todos esos pensamientos positivos le ayudan y cualquier ayuda en estos momentos es un regalo».