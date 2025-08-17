La emocionada felicitación de Paula Echevarría a su hija Daniela por su 17º cumpleaños: «¡Mi leona favorita!»

La familia Echevarría está de celebraciones. Diez días después de que Paula Echevarría cumpliera 48 años, esta vez le ha tocado a su hija Daniella soplar las velas. «¡Mi leona favorita cumple 17!», ha anunciado la modelo y actriz a través de su perfil de Instagram en un mensaje lleno de emoción y con una imagen de sus vacaciones familiares en Marbella y un paseo de la mano con un maravilloso atardecer de fondo.

La relación entre madre e hija es excelente y Paula Echevarría ha querido plasmarlo públicamente con un post en sus redes sociales para el que no se ha guardado nada. Ha escrito una encendida carta de amor y rendición dedicada a Daniella, de quien ha dicho que tiene un carácter arrollador que se parece «demasiado al mío». «Eres fuego, risa, drama, sensibilidad, corazón gigante, fuerza, coraje y carácter«, ha asegurado.

Paula Echevarría ha querido terminar su mensaje mostrando lo orgullosa que está de su hija mayor y de cómo esta creciendo. «Me enorgullece ver la maravillosa mujer en la que te estás convirtiendo y cómo descubres tu camino con tanta pasión. ¡Qué suerte tenerte!», ha afirmado. «Que tu rugido te haga seguir brillando siempre mi amor. Te quiero más que a mi vida!», ha finalizado.

Una conexión muy especial

Es indudable que ambas mantienen una conexión muy especial y hasta parece que Daniella se encamina a seguir los pasos profesionales de su madre en las redes sociales, si bien de momento Paula Echevarría no desvela nada y quiere que su hija mayor vaya poco a poco.

Durante su matrimonio, Paula Echevarría y David Bustamante siempre tuvieron como una prioridad mantener alejada a su hija Daniella del foco y el barullo mediático, si bien con el tiempo se ha confirmado que la joven no le tiene miedo a la exposición y hasta ha debutado en su primer photocall a punto de cumplir 17 años.

Ocurrió en los Elle Style Awards, donde madre e hija dejaron una imagen para el recuerdo no sin cierto revuelo. «Ha querido venir y es ella quien decide cuándo si y cuándo no. Ha sido muy especial y muy bonito. No quiero que se cree una expectación sobre ella, prefiero que las cosas se hagan de manera natural», dijo la modelo e influencer entonces.

Juntas en Marbella

De todas formas, con el paso de los días parece que Paula Echevarría fue cambiando de opinión sobre aquella alfombra roja y hasta llegó a confesar que se sentía un poco «arrepentida» de las fotografías. «Me dijo: 'Mamá, me pongo contigo'. Y yo, sin pensarlo, superorgullosa, viéndola tan guapa, dije sí... Luego me arrepentí un poco... Me dio vértigo ver su nombre en titulares y ver que estaba expuesta», reconoció días después de la 'presentación' de Daniella en una alfombra roja.

Sin embargo, no parece que aquel embarazoso momento haya provocado grieta alguna en la relación de ambas. Muy al contrario, esta permanece tan sólida como siempre y el mensaje de Paula Echevarría en el cumpleaños de Daniella es la mejor prueba de ello. De hecho, volvieron a posar juntas hace escasos días en el Starlite en Marbella.