Eminem se convierte en abuelo por primera vez

En octubre del año pasado, el reconocido rapero Eminem se mostraba realmente impactado en un vídeo tras conocer la noticia de que su hija estaba embarazada de su primer hijo. Este viernes, Hailie Jade Scott ha desvelado el nacimiento de su primogénido en redes sociales, una noticia que convierte de manera pública al músico en abuelo por primera vez a los 52 años. Tal y como la pareja que forman Hailie y su marido Evan McClintock han dado a conocer, el nombre que han elegido para su hijo homenajea directamente al rapero. «Elliot Marshall McClintock 14/03/2025», reza el cartel que acompaña la primera fotografía que cuelgan del bebé desde que naciese hace tres semanas con el mismo nombre que Eminem, Marshall Mathers.

«Feliz fecha de parto // 3 semanas en la Tierra, pequeño e», han celebrado en su perfil personal de Instagram. En el último episodio del pódcast 'Just a Little Shady', Hailie se mostraba emocionada ante la inminente llegada al mundo de su bebé. «Es tan raro pensarlo… Ni siquiera lo puedo comprender. Tengo que conocer a este ser humano que he creado. ¿Cómo será? ¿Cómo será su personalidad? Es extraño, pero súper emocionante», expresaba ante el micrófono asegurando que cuando naciese sería su invitado de pódcast «soñado».

Tras mantener su embarazo en secreto durante gran parte del proceso, en otro episodio del formato lanzado en noviembre la pareja reveló que esperaban un niño. Lanzando un globo azul que reventó con confeti azul anunciaron su sexo y comunicaron que «Cuando nos enteramos, Evan dijo: 'Va a cazar conmigo, va a jugar al golf conmigo. Tengo un amiguito'». En sus redes, el matrimonio también ha compartido más fotografías del periodo de espera a su futura maternidad y paternidad, e incluso daban detalles de la habitación que le han estado preparando al bebé.

Igual que Eminem publicaba un emotivo vídeo compuesto por recuerdos junto a su hija para celebrar la noticia de su embarazo, y en el que desvelaba al final cómo se la habían comunicado, el rapero ha evitado pronunciarse para expresar el orgullo que siente en su nueva etapa vital. Entonces, la 'influencer' le entregaba una camiseta de fútbol americano en la que podía leerse la palabra 'Abuelo' y el número 1.

Para el rapero, convertirse en padre por primera vez le cambió verdaderamente la forma de ver la vida. «Me hizo ponerme las pilas para hacer algo con mi vida y esforzarme diez mil billones de veces más que antes. Todo lo que hago ahora es por Hailie... el dinero es para su universidad», declaró en el pasado.

