Elsa Pataky reflexiona sobre el futuro de sus tres hijos: «Que hagan lo que les haga felices»

Elsa Pataky (49 años) ha vuelto a pisar suelo español, esta vez para un evento de la firma Biotherm, firma de la que es embajadora, donde lució un elegante vestido blanco de Vivienne Westwood. La actriz, que mantiene una agenda repleta de proyectos, no desaprovechó la ocasión para hablar de cómo vive la maternidad y de las inquietudes que siente cuando piensa en el futuro de sus tres hijos.

Aunque se han dejado ver en algún photocall y disfrutan acompañando a sus padres en rodajes o presentaciones, Pataky se muestra cautelosa a la hora de imaginarles siguiendo sus pasos. «Es un mundo difícil, es un mundo complicado, aunque también tiene aspectos maravillosos. Esta profesión te permite viajar y vivir experiencias únicas, pero tiene muchas desilusiones y altibajos. Que hagan lo que les haga felices», explicó en declaraciones a 'La razón', donde concedió unas de las reflexiones más sinceras de la velada.

Instalada en Byron Bay junto a Chris Hemsworth (42 años), la intérprete reconoce que disfruta de haber podido criar a sus hijos rodeados de naturaleza y lejos del ruido de la ciudad, aunque siempre reserva tiempo para regresar a Madrid y reconectar con sus raíces. «Siempre me pone feliz venir. Me encanta estar aquí, pasar unos días y ver a mi gente. Ahora que mis hijos son más mayores, resulta más fácil organizarme», señaló. Incluso, compartió algunas instantáneas del evento en sus redes sociales.

Más allá de su papel como madre, Pataky también habló de su matrimonio con Hemsworth, con quien suma ya más de una década de relación: «No hay secretos. Creo que lo importante es invertir tiempo en la pareja, seguir encontrando cosas en común y no olvidarse de cuidarse mutuamente. Al final, se trata de crecer juntos».

Con su característico optimismo y naturalidad, la actriz volvió a dejar constancia del por qué es una de las artistas más queridas de la industria, tanto dentro como fuera de España. «Siempre he sido una persona positiva y creo que lo que ves por dentro es lo que proyectas fuera», declaró.