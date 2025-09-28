Elon Musk y su complicada situación familiar: de un padre abusador a una hija trans que reniega de él

Está siendo un mal año para Elon Musk. Todo le sonreía no hace mucho, cuando veía un horizonte lleno de arcoíris junto a Donald Trump. Hoy, en este funesto de 2025 para él, sus empresas caen, no tiene el favor del presidente y los problemas en su disfuncional familia no paran de crecer. Lo último: el 'New York Times' acaba de acusar a su padre de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros.

El quién es quién dentro de la familia Musk, y cómo están las cosas con todos, ayuda a comprender ese torbellino emocional que vive cada día el magnate, quien cada día se levanta con acusaciones, conflictos y reproches públicos de gente que lleva su sangre. Unos dices que es karma, otros hablan de malas hierbas y esto es lo que está pasando...

El padre

Errol Musk es el padre de 79 años del multimillonario tecnológico y esta semana ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993, según ha informado el diario 'New York Times'. La información se basa en los registros judiciales, la correspondencia personal, los trabajadores sociales y las entrevistas con familiares, aportando que la primera acusación data de 1993, cuando su hijastra de cuatro años les contó a sus familiares que la había tocado en casa. Una década después, la hijastra dijo haberlo sorprendido oliendo su ropa interior sucia, dijo 'New York Times', añadiendo que algunos familiares también lo han acusado de abusar de dos de sus hijas y un hijastro.

En 2017, Elon Musk declaró a la revista 'Rolling Stone' que su padre había hecho «casi todas las maldades imaginables«. Wl magnate se fue a vivir con su padre a los 10 años, mientras que sus hermanos menores, Kimbal y Tosca, se quedaron con su madre. «En ese momento no entendía bien qué clase de persona era… No fue buena idea». Sin entrar en detalles, declaró a la publicación: «Mi padre siempre tiene un plan malvado muy bien pensado. Siempre planea el mal». Declaraciones del padre: «El único propósito de nuestra vida en la Tierra es reproducirnos. Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo».

La madre

Maye Musk nació en Saskatchewan, Canadá, y emigró con sus padres a Pretoria, Sudáfrica, en 1950, cuando tenía 7 años. Ella y el padre de Elon se separaron en 1979. Estableció en Canadá una consulta de dietista y se convirtió en presidenta de la Asociación de Dietistas Consultores de Canadá. También trabajó como modelo. En 2019, después de que Elon vendiera su empresa Zip2 por más de 300 millones de dólares, el magnate le compró a su madre un apartamento en Nueva York, donde vivió durante 13 años y continuó su carrera como modelo tras firmar con la agencia IMG Models. «Eduqué a mis hijos como mis padres nos educaron a nosotros de pequeños: para ser independientes, amables, honestos, considerados y educados«, escribió Maye en un artículo para la CNBC. »Les enseñé la importancia de trabajar duro y hacer el bien«. Ha sido citada por Elon Musk como su modelo de persona.

Las exmujeres

Justine Musk, una escritora canadiense cuyo nombre de soltera era Justine Wilson, fue la primera relación conocida del empresario y también su primera esposa. Se casaron en 2000 y la historia duró ocho años. No se hablan. Después de separarse, Elon conoció en un bar de Londres a la actriz Talulah Riley, quien más tarde confesaría que no sabía quién era él en aquel momento. Hubo un primer divorcio entre ambos en 2014, pero después hubo una reconciliación que terminó con la segunda y definitiva ruptura entre ambos en 2016. No se hablan.

La canadiense Claire Elise Boucher, más conocida como Grimes, fue el siguiente gran amor del multimillonario. Todo empezó en Twitter. Actualmente, Grimes está librando una batalla judicial para lograr la custodia de sus pequeños. Recientemente, publicó y luego eliminó un desesperado pedido de ayuda en X, asegurando que el magnate ignora la situación médica de su hijo y que la plataforma podría estar ocultando sus mensajes. No se habla con su exmarido.

Nada está claro en torno a Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink, otra de las empresas que posee Elon Musk, salvo que es la madre de sus tres últimos hijos. Ella asegura que entre ambos no hay nada y que los niños fueron concebidos mediante fecundación in vitro. Y con la influencer conservadora Ashley St. Clair tuvo un hijo y ella le ha acusado este año de no reconocerlo ni pagarle la manutención.

Los hijos

Que se sepa, Elon Musk tiene 14 hijos. Ashley St. Clair reveló a comienzos de año que el magnate y ella se convirtieron en padres hace algunos meses, pero quería proteger la privacidad y seguridad del bebé. Esa privacidad ha acabado en los tribunales. Además, el magnate comparte seis hijos con Justine Wilson, tres con la cantante Grimes y cuatro más con Shivon Zillis. La existencia de este cuarto hijo también se anunció recientemente.

La relación con sus hijos es profundamente desigual. Adora a unos, odia a otros. El caso más notorio es el de Vivian Wilson, quien en 2022 presentó una petición para cambiar su nombre completo de acuerdo con su nueva identidad de género. Escribió: «Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo tener ningún parentesco con él». En julio de 2024, Elon habló sobre la transición de su hija. «Básicamente, perdí a mi hijo», declaró. Se odian. Ella debutó recientemente como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York.