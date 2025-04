Elon Musk celebra el nacimiento de su duodécimo hijo

Elon Musk (52 años), el magnate detrás de Tesla y SpaceX, ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de la llegada de su duodécimo hijo. Este nuevo integrante es el tercero que tiene junto a su pareja, la destacada inversionista en inteligencia artificial, Shivon Zilis (38 años). La noticia fue compartida a través de un artículo en el medio 'Bloomberg' titulado: 'Elon quiere que tengas más bebés'.

En tanto, en declaraciones a 'Page Six', Musk subrayó que la falta de un comunicado oficial no implica ocultamiento. «Todos nuestros amigos y familiares lo saben. No emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa 'secreto'». A pesar de la revelación, los detalles sobre el nombre y sexo del bebé aún no han sido compartidos públicamente.

Los hijos de Elon Musk

La vida familiar del magnaate se vuelve cada vez más compleja, con hijos de diferentes relaciones. En 2021, Elon y Shivon dieron la bienvenida a gemelos, Strider y Azure, justo un mes antes del nacimiento de la hija de Musk con la cantante Grimes, Exa Dark Sideræl, nacida a través de un sustituto. Musk y Grimes, quienes también son padres de X Æ A-12 y Techno Mechanicus, han solicitado privacidad para sus hijos en medio de la intensa atención mediática.

El enfoque de Musk en la paternidad va más allá de su vida personal. Ha sido muy vocal sobre su preocupación por el descenso de la tasa de natalidad mundial. En varias entrevistas, ha expresado la necesidad de aumentar la natalidad para mantener la civilización y asegurar el futuro de las sociedades. «El colapso de la tasa de natalidad es, con diferencia, el mayor peligro que enfrenta la civilización», tuiteó en 2022.

Elon Musk está preocupado por la tasa de natalidad a nivel mundial GTRES

Quién es Shivon Zilis, la última pareja de Musk

Shivon Zilis, la madre del nuevo bebé, es una figura influyente en el ámbito de la tecnología y la inteligencia artificial. Nacida en Toronto, Canadá, Zilis se graduó con honores en Economía y Filosofía en Yale. Ha trabajado en empresas como Tesla, OpenAI y Bloomberg Beta, antes de unirse a Neuralink, la empresa de neurotecnología de Musk.

Elon Musk sigue comprometido con su papel como padre, a pesar de las complejidades de su vida personal y profesional. Recientemente, fue visto con su hijo X en el Super Bowl en Las Vegas y en otros eventos importantes, demostrando su dedicación a sus hijos.

Elon Musk & Lil X watching Super Bowl game 🏈 pic.twitter.com/xEc9QieIj5 — wiggle (@w1991e) February 12, 2024

Con la llegada de su duodécimo hijo, Elon Musk reafirma su convicción de que tener hijos es crucial para el futuro de la humanidad. Mientras sigue impulsando innovaciones tecnológicas, también aboga por la importancia de la paternidad y la creación de nuevas generaciones.