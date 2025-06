Quién es Elle Macpherson, invitada de 'El Hormiguero' hoy: su novio, dos hijos y su lucha contra el cáncer sin quimioterapia

Elle Macpherson (Sidney, 1964), invitada hoy en 'El Hormiguero' de Pablo Motos, ha sido una de esas modelos que ha marcado una época. Conocida mundialmente como 'The Body' ('El Cuerpo' en español), la 'top model' australiana se convirtió en toda una 'sex symbol' de la década los 80 y 90, así como una de las grandes referentes de las pasarelas a nivel internacional gracias a su impresionante figura.

La actriz australiana fue descubierta por un cazatalentos cuando apenas tenía 17 años, mientras estaba de vacaciones en Aspen, Colorado, y sus medidas perfectas (91-64-89 y 1,82 metros de altura) le valieron para ser contratada por una de las agencias de modelos más prestigiosas del mundo. Durante sus años en activo, protagonizó decenas de portadas en revistas de moda y cientos de desfiles de alta costura, convirtiéndose en una de las mejor pagadas del mundo.

Ahora, alejada del mundo donde un día fue una estrella, la supermodelo continúa en su estela del éxito, reconvertida ahora en una empresaria del mundo del bienestar. Hace ya años, Macpherson lanzó WelleCo, una marca de nutricosmética y suplementos alimenticios que es el resultado de su propia experiencia personal tras notar un bajón físico conforme iba haciéndose mayor.

De ser una de las 'top models' mejor pagadas a convertirse en empresaria y gurú del bienestar

Han pasado ya más de 40 años desde que Elle Macpherson fue descubierta, pero pocos han olvidado el apodo de 'El Cuerpo' que le atribuyó la revista Time durante sus años entre las 'top models' del momento. Este sobrenombre o aparecer numerosas veces en las portadas de Sports Illustrated y ELLE no le afectaron demasiado. «Ser El cuerpo no me ha resultado restrictivo porque me sirvió para ganarme la vida. Por lo tanto, ¡gracias!», dijo en una entrevista para El País.

Sin embargo, el tiempo nos pasa factura a todos y hace casi una década, la supermodelo australiana comenzó a sentir el peso de los años en su figura. «Pensé '¿qué le está pasando a mi cuerpo?'. Tenía 48 años y, entre todas las cosas que estaba haciendo, nada funcionaba. Adicta al azúcar, adicta a la cafeína, falta de descanso... Empecé a engordar y mi piel cambió. Fui a ver a doctores y me dijeron que eso era lo normal, que eso era lo que pasaba cuando llegabas a cierta edad», contó en otra entrevista.

Las respuestas que recibía por parte de médicos y expertos en la materia no fueron suficiente para ella, que buscó formas alternativas de evitar estos cambios. Fue ahí cuando conoció a la Dra. Simone Laubscher, especialista en medicina alternativa y gurú del bienestar, que le ayudó a bajar de peso y a mejorar su físico. Así nació también WelleCo, la compañía de suplementos alimenticios que regenta la modelo y que busca ayudar a otras mujeres a mantener su juventud y su belleza intacta.

Entre los productos estrella que comercializa la empresa de Macpherson se encuentra The Super Elixir™, una mezcla de más de 40 ingredientes que promete ayudarte a vivir más y mejor. Además, entre su línea de nutricosmética se incluyen también proteínas veganas, cólageno e incluso productos para fortalecer nuestra piel y nuestro cabello.

Tres divorcios, dos hijos y su relación con el músico Doyle Bramhall II

Elle Macpherson no sólo ha tenido una vida movida por su trabajo sobre las pasarelas, sino también en el plano amoroso. Desde que saltara a la fama, la veterana supermodelo ha afrontado tres complicadas separaciones. La última, hace apenas unos años, cuando anunció que había decidido poner punto y final a la vida en común con el multimillonario estadounidense Jeff Soffer tras apenas cuatro años de matrimonio.

Previamente, la australiana se había enamorado del fotógrafo de moda Gilles Bensimon, con quien se casó en 1986 y del que se divorció apenas cuatro años más tarde. A pesar de esta ruptura, la pareja ha seguido manteniendo una buena relación y han trabajado juntos durante años: «Las parejas se rompen, pero el amor perdura, o al menos así debería ser [...] La verdad es que hoy sigo viendo en Gilles lo que me hizo amarle hace 40 años», aseguraba esta en una entrevista para ELLE.

Su otra relación más sonada fue la que mantuvo con el inversor suizo Arpad Busson, con el que estuvo casi diez años, aunque no llegaron a casarse nunca. A pesar de su divorcio, los dos siguen siendo buenos amigos a día de hoy.

Fruto de esta última relación nacieron los dos hijos de la modelo, Flynn y Aurelius Cy, que se han convertido en su gran apoyo e incluso han seguido sus pasos en el mundo del modelaje. «Tenía 35 cuando tuve mi primer hijo y 41 cuando tuve a Cy, así que llegué a los niños algo más tarde en la vida, pero me aseguré de que fueran la prioridad», contaba esta.

En los últimos años, Macpherson ha encontado también la estabilidad junto a otro hombre, el músico Doyle Bramhall II. El nuevo novio de la australiana, con el que empezó a salir en 2022, es guitarrista, productor y compositor y se ha hecho conocido por su trabajo con Eric Clapton y Roger Waters de Pink Floyd.

Antes de conocerla, Bramhall había mantenido una relación más de cinco años con la actriz Renée Zellweger, conocida por 'El diario de Bridget Jones' o 'Chicago'.

La lucha de Elle Macpherson contra el cáncer de mama sin quimioterapia

Hace ya más de siete años, a Elle le detectaron un carcinoma en el pecho durante una revisión. «Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí», explicó hace unos meses.

Comenzó así una complicada batalla contra el cáncer en la que la australiana decidió hacer caso omiso a la opinión de hasta 32 médicos y apostó por evitar la quimioterapia. En su lugar, la modelo prefirió una pseudoterapia con «un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón»: «Iba a necesitar mi propia verdad, mi sistema de creencias para que me apoyara en todo esto. Y eso fue lo que hice».

«Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil», reveló Macpherson en una entrevista, explicando que muchos la tacharon de «loca» por seguir este instinto. «Fue un ejercicio maravilloso de ser fiel a mí misma, confiar en mí misma y confiar en la naturaleza de mi cuerpo y en el curso de acción que había elegido».

A pesar de que decidió no someterse al tratamiento de quimioterapia, Elle sí se puso en manos de especialistas médicos hasta conseguir el cáncer de mama se disipara por completo. De hecho, según afirmó ella misma, la enfermedad se encuentra en «remisión clínica» y la supermodelo puede aseguró que está «completamente bien».