Eiza González: así es la espectacular mexicana que habría conquistado a Mario Casas

Después de semanas de promoción de su película 'Mi soledad tiene alas', Mario Casas ponía tierra de por medio y se escapaba unos días a Roma. No lo hacía solo, el actor y ahora director, disfrutaba de la agradable compañía de Eiza González. Se trata de una actriz mexicana de 33 años que no deja de triunfar en Hollywood.

La pareja era vista paseando por las calles en una actitud cariñosa y cómplice. Vestidos de negro y con gafas de sol, intentaron pasar desapercibidos aunque algunos de sus fans compartieron las fotos en redes sociales. En las imágenes se les ve bromear e intercambiar gestos y risas. Mario compartió en sus redes el lugar donde se hospedaron, nada menos que el hotel Anantara Palazzo Naiadi, que cuenta con unas maravillosas vistas a la Plaza de la República.

Las redes sociales han sido testigos durante semanas del tonteo que hay entre ambos. Los actores no han dudado de mostrar en público la admiración que sienten. Eiza González, actriz y cantante, saltó a la fama por su papel protagonista en la serie juvenil 'Lola, érase una vez' y años más tarde conquistó Hollywood con películas como 'Godzilla vs Kong', 'Fast and Furious: Hobbs & Shaw', 'Ambulance' y 'Baby Driver'. Mario cuenta con una larga lista de series y películas a sus espaldas.

Parejas conocidas

La joven morenaza es una de las solteras más codiciadas en el mundillo. Ha tenido relaciones como hombres importantes en el medio artístico y deportivo, así como empresario. Su primer romance conocido, y que le hizo ganar gran notoriedad, fue aproximadamente en 2010, con el cantante Alejandro Fernández. Ella solo tenía 20 años de edad, mientras que el mexicano tenía 40 años de edad. Estuvieron juntos aproximadamente un año.

Meses después, Eiza empezó una relación con Pepe Díaz, un empresario mexicano, con el que estuvo unos dos años. Coincidiendo con ese momento, su carrera artística comenzó a crecer como la espuma. Con unas vidas tan ocupadas, decidieron, de mutuo acuerdo, seguir por caminos separados.

Su siguiente pareja conocida fue con D.J. Cotrona que se prolongó del 2014 al 2016. Posteriormente Eiza se tomó un tiempo sin relaciones importantes. En 2018 comenzó a salir de manera puntual con Josh Duhamel, todo quedó en algunas cenas en restaurante y viajes juntos. A esta lista, de igual forma se unió la estrella de la NBA, Klay Thompson, el futbolista Cristiano Ronaldo, así como los actores Luke Bracey, Timothée Chalamet, el cantante Maluma y el modelo Dusty Lachowicz.

Eiza González y Paul Rabil

Vía Instagram Stories por nichelle pic.twitter.com/kF4XTRpIri — Eiza Mi Mundo |SC| (@EizaMusicaSC) October 25, 2021

Sin embargo, no fue hasta el jugador de Lacrosse, Paul Rabil, con quien tuvo un relación más duradera, aunque a finales de 2021, terminaron. En mayo de 2022, las redes sociales se encendieron al especularse que Jason Momoa, de 42 años, y Eiza González, de 32, estarían saliendo desde febrero. A mediados de junio de ese mismo año, una fuente cercana a la pareja declaró en exclusiva para la revista People que ambos habrían tomado la decisión de terminar, ya que «simplemente son personas muy distintas».