Los efectos colaterales de las memorias de Mar Flores: los Costanzia y las Campos, cada vez más unidos

Todos los medios hablan hoy de «estocada» para referirse a la ya famosa foto de cumpleaños de Terelu Campos junto a Alejandra Rubio, Carlos Costanzia hijo y Carlo Costanzia padre… pero sin Mar Flores. Es la escenificación de lo que parece una ruptura dentro de la escalada de silencios y reproches que la modelo ha generado desde la publicación de sus memorias. De paso, los Costanzia y las Campos parecen más unidos que nunca.

'Mar en calma', es el título de su biografía, que la propia autora aseguraba que había sido escrito «en paz y tranquila», desde la pausa y serenidad que dan los años. Pero ni calma ni zen ni nada. El escrito ha destapado la caja de los truenos y uno a uno han ido desfilando los aludidos para lanzar su serie de reproches. Desde sus numerosos ex hasta la familia. Lo último ha sido lo del cumpleaños de Terelu Campos.

La publicación de las memorias de Mar Flores ha provocado un terremoto en su entorno más cercano. En el libro repasa los momentos más difíciles de su vida, desde su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole hasta la complicada relación con su hijo mayor, Carlo, la pareja de la hija de Terelu Campos. Y también habla de sus antiguas parejas, desde Alessandro Lequio hasta Cayetano Martínez de Irujo. Todos ellos han llegado al mismo consenso: «A Mar Flores se le da bien reinventar la historia».

la relación de madre e hijo

Sin embargo, otro efecto colateral, y es del que más se está hablando ahora, tiene que ver con lo que ha pasado en su propia familia. Más en concreto, con su hijo mayor. Dicen que Carlo Costanzia está tan cabreado que ha llegado hasta el punto de poner en duda su continuidad en 'DecoMasters', el talent show de decoración de Televisión Española en el que participa junto a su madre. Según ha publicado 'Semana', el muchacho trasladó a la productora su intención de abandonar el proyecto, generando conversaciones «largas, duras y muy tensas», pero finalmente el compromiso -el contrato- se mantuvo intacto.

Por si acaso, Alejandra Rubio se apresuró a justificar el porqué de esa impresión de distanciamiento: «Carlo es una persona muy disciplinada en el trabajo lo sé porque lo he visto, va muy al trabajo y va a lo que tiene que ir. No hay ningún problema, está grabando todos los días y no hay ningún mal rollo».

Nunca ha sido sencilla la relación entre madre e hijo. Este verano pareció que se daban pasos adelante cuando se supo que Carlo, Alejandra y el hijo de ambos se pararon por Ibiza para pasar unos días con Mar Flores. Pero la publicación de la biografía habría vuelto a congelar la relación.

Y ahora, lo del cumpleaños

La aparición en escena de Carlo Costanzia, contra todo pronóstico, en el cumpleaños de Terelu Campos ha sido todo un golpe en la línea de flotación, reforzado por las palabras de la propia Alejandra Rubio: «Es mi familia».

Luego la influencer se ha liado un poco más y se la visto algo azorada: «Yo estoy aquí en el cumpleaños de mi madre y ya está, vale. Es que, ¿qué queréis que os responda? Que muchas felicidades a mi madre y que sea una noche preciosa. ¿Cómo lo explico? Que yo trabajo aquí, pero soy más tímida de lo que os podáis imaginar. Entonces, aquí hay que entender la repercusión, ¿no? Todos aquí, pues, me dan cosas. Yo digo que paz y amor, y que me dejen vivir un poquito, ¿vale? Es mi forma de ser, ya está. Yo soy así».

En cualquier caso, lo impensable se ha producido: los Costanzia y las Campos están más unidos que nunca. Y eso también significa otra cosa, y es que Mar Flores se ha quedado sola en esta serie de intriguillas surgidas a raíz de sus memorias, que ha sido de todo menos un mar en calma.