Dulceida: «Sabía que iba a amar a mi hija pero tenía monstruos en la cabeza»

Sólo ha pasado un año desde que Aida Domènech posase en el photocall de la Gala Solidaria People in Red embarazada de su primera hija y ahora no puede evitar sorprenderse al echar la vista atrás y ver lo rápido que pasa el tiempo. La 'influencer' conocida como Dulceida, no se saltó en la tarde y noche del lunes una de las citas más solidarias del país y volvió a posar ante los medios mostrando su compromiso con la causa que apoya la People in Red Barcelona 2025 que logró recaudar 978.456 euros para la Fundación Lucha contra las Infecciones.

«Para mí, la gala People in Red significa algo importante. Es algo muy importante. Empezó siendo la gala del sida, en contra del sida, y ahora es ya directamente una asociación para tratar y estudiar todas las infecciones que puede tener cualquiera», ha comenzado expresando en conversación con ABC. Dulceida no ha podido evitar sincerarse con motivo de la causa que apoya el evento y ha contado el vínculo especial que le une a Bonaventura Clotet, presidente de la fundación. «Yo le estaré eternamente agradecida al doctor Clotet porque antes de que mi abuela falleciera de Covid, ella estuvo en las mejores manos con él y con todo su equipo. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Siempre que pueda, aquí estaré», ha expresado la 'influencer'.

En este momento, quien afirma recomendar a sus amigos y compañeros de profesión el apoyo de la causa y sumarse a recaudar dinero también a través de redes sociales la reivindica en una positiva etapa personal. «Estoy muy bien, muy contenta, viviendo la maternidad mucho mejor de lo que esperaba. Yo sabía que iba a amar a mi hija, que iba a estar feliz, pero tenía un poco de monstruos en mi cabeza de cómo sería el postparto, los primeros meses. Y si todos son así firmaba cuatro embarazos más, pero no voy a tener cuatro más«, aclaraba bromeando sabiendo el poder de sus palabras en la prensa.

Sobre su maternidad, Dulceida se atreve a desvelar incluso los desafíos a los que se enfrentó su relación con Alba Paul. «Durante el embarazo, Alba y yo estuvimos mejor que nunca. Ahora también, eso creo que es inmejorable. Ahora estamos súper bien, pero es verdad que cuando había pasado un mes de dar a luz, no fue una crisis, tuvimos unas semanas no muy agradables. Porque es complicado, porque es algo nuevo para las dos. Pero esto te hace más familia y crea más amor», reflexiona.

Más profundidad se encuentra en las palabras de Aida cuando descubre que el lado más amargo de la maternidad lo encuentra en los miedos que antes no tenía y ahora sí. «Cada mujer es un mundo y tengo amigas que han tenido postpartos horribles que se les ha venido el mundo encima. Tengo amigas que les ha costado más notar ese sentimiento de primeras. Yo ahora ahora pienso en mi hija, en mis padres, en que mi hija crece y mis padres también y quiero que duren toda la vida para que estén con su nieta. Para mí es lo peor sin duda. Y luego el agotamiento», reconoce sin dudas.

Sincera también, la 'influencer' desvelaba la preocupación que siente por todo lo que ocurre en el mundo «desde el cambio climático a las catástrofes que están pasando», y desvelaba la situación complicada que vivió con el apagón, que despertó su instinto maternal. «Yo fui una de las personas más dramáticas. Estaba en un rodaje trabajando y a los 20 minutos se fue la luz. Alba en ese momento estaba en otro rodaje. No pude contactar con la chica que nos ayuda en casa con mi hija y les dije en el rodaje que me iba. Les dije 'no me desmaquillo y si vuelve la luz, vuelvo'. Pero tenía un miedo... me fui corriendo con mi hija. Lo único que pensaba era en ella y en estar con ella», ha contado.