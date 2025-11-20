Suscribete a
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

Dulceida y Alba Paul confirman que serán madres otra vez: «Ya tenemos fecha»

La influencer anunció en un evento en Madrid que la pareja ha aprobado iniciar el proceso para su segundo bebé, repitiendo el método ROPA con el que llegó al mundo la pequeña Aria

Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Las influencer Aída Doménech y Alba Paul han vuelto a encender la ilusión entre sus seguidores con su último anuncio: están listas para ampliar la familia. Convertidas en una de las parejas más queridad del mundo digital, ambas han revelado que ya han iniciado ... el camino para tener a su segundo hijo, un proyecto de vida que llega con calma y una negociación interna que no siempre fue sencilla.

