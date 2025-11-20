Dulceida y Alba Paul confirman que serán madres otra vez: «Ya tenemos fecha»

Las influencer Aída Doménech y Alba Paul han vuelto a encender la ilusión entre sus seguidores con su último anuncio: están listas para ampliar la familia. Convertidas en una de las parejas más queridad del mundo digital, ambas han revelado que ya han iniciado ... el camino para tener a su segundo hijo, un proyecto de vida que llega con calma y una negociación interna que no siempre fue sencilla.

Así lo ha dado a conocer la propia Dulceida durante un evento, donde sorprendió a la prensa compartiendo que el proceso para convertirse en madres por segunda vez ya está oficialmente en marcha. Si bien aún no existe un positivo en el test, la influencer resaltó que sí existe una decisión firma y que incluso, ya tienen la fecha marcada en el calendario. «Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien», reveló entre risas.

Un sueño que vuelve a tomar forma

Fue apenas hace un año cuando las creadores de contenido le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Aria, quien se ha convertido en el centro absoluto de su hogar, cumpliendo uno de los sueños más esperados por la pareja.

Tras su nacimiento, Aída tenía clarísimo que quería que su hija creciera con un hermano o hermana de cercana edad. Alba, en cambio, necesitó más tiempo para valorar si estaba preparada para repetir la experiencia. De hecho, fue ella misma quien en su momento pospuso la llegada de Aria, y ahora le ha costado un poco volver a dar el paso.

El método ROPA

Tal como ya hicieron con Aria, la pareja tiene previsto volver a recurrir al método ROPA, un procedimiento de reproducción asistida que permite que ambas participen en la maternidad: una aporta el óvulo y la otra lleva el embarazo. La primera vez funcionó, aunque no sin nervios: en su documental Dulceida al desnudo 2+1, relataban «la horrible espera» tras la fecundación y cómo intentaron mantenerse tranquilas sin hacerse test antes de tiempo.

Ese mismo camino las espera ahora. El proceso conlleva trámites, autorizaciones y un riguroso calendario, lo que obliga a que Dulceida tenga que armarse de paciencia. Ella misma lo explicó durante el evento en Madrid: «Yo me espero y ya está, pero más de eso no me voy a esperar, eso ya lo sabe. Hay fecha tope». Todo apunta a que los plazos estarán perfectamente ajustados, como requiere el tratamiento.

Cabe resaltar que la pareja atravesó una separación entre 2021 y 2023, pero su reconciliación y la posterior llegada de Aria consolidaron de nuevo su historia. Desde entonces, se muestran más unidas que nunca, volcadas en su vida familiar y con ganas de seguir creciendo juntas.

Hoy, con la estabilidad que tanto anhelaron y la experiencia del primer embarazo, sienten que el momento ha llegado. No hay embarazo aún, pero sí una nueva ilusión que ya late dentro de la pareja.